Comuni del Veneto, 5 dipendenti ogni 1000 abitanti

Il presidente di Anci Veneto, Mario Conte, torna sul tema del personale una priorità per i sindaci del Veneto: “la nostra attenzione su questo fronte rimane alta. I Comuni del Veneto sono virtuosi e lo dicono i numeri infatti il rapporto tra popolazione e personale nelle nostre amministrazioni è tra i più bassi d’Italia con 5,07 dipendenti ogni mille abitanti. Ci sono Regioni in cui si sforano gli 11 dipendenti ogni mille abitanti. È evidente, che i criteri del personale non possono penalizzare i Comuni del Veneto ed i sindaci che hanno bisogno di assumere. Anci Veneto si è mossa immediatamente segnalando le criticità e le storture di un provvedimento che penalizza i comuni virtuosi. Se non saranno modificati i criteri siamo pronti a battere i pugni sul tavolo come fatto con il Fondo di Solidarietà per trovare una soluzione condivisa che non penalizzi chi ha i conti in ordine ed amministra in modo corretto senza sprecare un euro”.

Dal 2010, per effetto della spending review, si calcola che i Comuni hanno perso circa ottantamila dipendenti, pari al 20 per cento del totale, andati in pensione e non rimpiazzati. Lo scorso 11 dicembre è stato dato il via libera in conferenza Stato Città al decreto attuativo sulla nuova disciplina delle assunzioni dei Comuni a tempo indeterminato, da considerare in aggiunta alla sostituzione del personale che va in pensione. La bozza ed i criteri individuati, però, come ha immediatamente sottolineato l’Anci Veneto contiene criticità che rischiano di non risolvere la situazione come spiega il presidente Conte: “in alcuni casi i sindaci sarebbero costretti paradossalmente a ridurre la dotazione organica e non ad assumere, criticità emersa dal monitoraggio effettuato dalla struttura tecnica di Anci Veneto”. Infatti, la proposta del Governo determina i valori soglia della spesa del personale in rapporto alla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, ma tale criterio non tiene conto di realtà, come quella del Veneto, nelle quali servizi fondamentali, quali la gestione dei rifiuti urbani, in ottemperanza alle previsioni normative, già da anni, vengono svolte in forma associata, attraverso gli ambiti ottimali e i consigli di bacino, che si occupano anche della riscossione e gestione delle relative tariffe. Ne consegue che nei bilanci dei nostri Comuni, a differenza di gran parte dei Comuni italiani, non figura la TARI tra le entrate correnti, e naturalmente tra le spese correnti quelli del servizio di igiene urbana, ottenendo un rapporto evidentemente iniquo per la determinazione della soglia della spesa del personale.

Non si tiene altresì conto della gestione di altri servizi tramite soggetti pubblici che si occupano anche della riscossione diretta, per conto dei Comuni, delle tariffe e dei proventi di carattere tributario e non, che non vengono contabilizzati tra le entrate correnti (né la relativa spesa tra quelle correnti) del Comune ma che trovano riscontro nella contabilità del soggetto gestore, sottoposto a controllo pubblico.

La bozza di DPCM trascura di considerare altri parametri di virtuosità, quali il rapporto dipendenti / popolazione o la spesa media pro capite (in Veneto la spesa media pro capite è pari a circa 130 euro su una media nazionale di circa 153 euro).

“Queste sono ore decisive per eventuali modifiche dei criteri del superamento del turnover. In queste settimane – conclude Conte - abbiamo lavorato con Anci Nazionale e siamo in costante contatto con il presidente Decaro. Siamo fiduciosi che una soluzione possa essere trovata in caso contrario faremo sentire la voce dei sindaci del Veneto per un tema ha un impatto diretto sull’efficienza delle amministrazioni perché consente di migliorare servizi e velocizzare la burocrazia con benefici non solo per i cittadini, ma anche per le imprese”.