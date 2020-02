Economia circolare e metabolismo urbano

ROVIGO - Primo appuntamento del nuovo ciclo formativo previsto dal progetto "LUCI-Laboratori Urbani per Comunità Inclusive" che si svolgerà mercoledì 12 febbraio, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala Consiliare della Provincia di Rovigo.

L'incontro vuole proporre un nuovo modo di immaginare e pianificare la Città utilizzando, come chiave di lettura, i principi dell'economia circolare e del metabolismo urbano.

La professoressa Giulia Lucertini, ricercatrice dell'Università Iuav di Venezia, presenterà esempi e buone pratiche per un consumo delle risorse naturali sostenibile e rigenerativo, con particolare attenzione alle politiche locali del cibo e dell'agricoltura urbana, considerandone gli aspetti multifunzionali dal punto di vista economico-sociale - per la rigenerazione dello spazio e la creazione di economie sostenibili - e dal punto di vista ambientale - per la resilienza dei sistemi urbani e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Ampio spazio verrà dedicato ai contributi dei partecipanti grazie al workshop dal titolo "Primi passi per un Parco lineare tra Adige e Canalbianco" che approfondirà l'idea progettuale lanciata dai giovani laureandi Pietro Caltarossa e Stefano Dissette.

È previsto il riconoscimento di crediti formativi professionali per gli iscritti all'ordine dei dottori Agronomi e forestali e all'ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.