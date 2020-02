A marzo iniziano i lavori sul ponte traslagunare di Chioggia; Adria e Cavarzere saranno invase dai camion

ADRIA (Rovigo) - Si è svolto in questi giorni l’incontro tra i comune di Chioggia e i vertici di Anas Veneto in cui, oltre ai lavori sui ponti sul Brenta e sull’Adige della Romea, si è discusso del ponte translagunare di Chioggia ."Sarebbe stato opportuno che questo informazioni fossero state date alla cittadinanza direttamente dalla nostra amministrazione comunale invece ci risulta che l’amministrazione adriese e l’amministrazione di Cavarzere maggiormente interessate dal disagio non si siano fatte sentire presso Anas per essere informate e poter quantomeno discutere sulla viabilità che avrebbe interessato il relativo territorio".Concludendo: "Chiediamo, nel contempo, che la giunta attivi urgentemente i propri uffici in modo particolare la polizia locale perché questa situazione possa arrecare meno disagi possibili alla nostra città. Nello stesso incontro è stato comunicato che a breve dovrebbe concludersi l’intervento sul ponte sull’Adige dove attualmente il traffico seppur rallentato si svolge nelle due direzioni; mentre resta il problema del ponte sul Brenta con cantiere attivo e divieto di svolta, verso Isola Verde, qui, il sindaco di Chioggia ha ottenuto una sospensione dei lavori nel periodo estivo che riprenderanno da settembre in poi".