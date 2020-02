Potesse fallire, lo sarebbe già. Il sindaco chieda il commissariamento della Casa del sorriso

BADIA POLESINE (Rovigo) –, pronte a inasprire la protesta per la situazione di crisi quasi irreversibile dell’Ipab locale ( LEGGI ARTICOLO ).e certifica ciò che, come Partito democratico, sosteniamo da diversi mesi”, prosegue il comunicato che addossa alla Lega le maggiori responsabilità per la situazione in cui versa l’Ente.Pare proprio che non sia così, se oltre all’ormai; dipendenti nel frattempo sovraccaricati di lavoro a causa del blocco generalizzato del turnover, fino ad arrivare all’impossibilità di godere pienamente delle ferie.“Se la quota sanitaria prevista per legge fosse erogata a tutti gli ospiti ricoverati - continua la nota - il bilancio della Casa di riposo sarebbe in positivo”, inveceSeper la mancata riforma delle Ipab e per il mancato adeguamento delle impegnative di rilievo sanitario assegnate alla provincia polesanaLa mancanza di una seria politica di gestione della Casa del sorriso ha determinato questa situazione, autorizzando serie perplessità sulle capacità manageriali dell'attuale cda e sul potere di controllo dell'amministrazione comunale".“Le inascoltate esternazioni del comitato dei famigliari e la situazione che si é venuta a creare anche con i dipendenti non può che destare preoccupazione nei cittadini” affermano i Dem, che paventano l’ennesimo comunicato pieno di giustificazioni del presidente Zerbinati, spalleggiato dal sindaco Rossi e dalla Lega, ma che servirà solamente a certificare il fallimento politico di questa gestione.La messa in pericolo dei servizi forniti e l’incerto futuro dei lavoratori, senza i quali la struttura non sarebbe nemmeno operativa, attendono urgenti risposte.Il Partito Democratico, pensa che la casa di riposo dovrebbe essere “un incubatore sociale aperto” per offrire servizi di qualità per il benessere dei cittadini in difficoltà e si chiede: Che ne sarà dei servizi di prim’ordine che erano il fiore all’occhiello della struttura e del nucleo Alzheimer?“Meno proclami, sfilate e autoincensamenti preelettorali e più risorse alle strutture mettendo finalmente mano alla riforma delle Ipab promessa già 5 anni fa e mai realizzata” è l’appello rivolto a Zaia dai Dem locali, che maliziosamente concludono domandandosi se "la mancata riforma sarà usata come carta elettorale per imbrogliare il popolo veneto alle prossime elezioni regionali".

Ugo Mariano Brasioli