Giornata di sport e divertimento

ROVIGO - Minibaseball protagonista lo scorso weekend a Rovigo. Il Palazzetto dello sport domenica ha ospitato un incontro amichevole collegato alla Winter League Ragazzi “Trofeo Itas Mutua”. Una giornata di grande sport e divertimento che ha visto protagoniste sul parquet la squadra rossoblù padrona di casa del Baseball Softball Club Rovigo e i pari età del Padova. I piccoli atleti, alla prima uscita stagionale, hanno regalato spettacolo ai tanti genitori presenti in tribuna, dando vita ad una sfida molto combattuta. Il giovane gruppo rodigino si sta allargando in vista della nuova stagione ormai alle porte.

Gli allenamenti proseguono senza sosta alla palestra Tintoretto di Rovigo il martedì e giovedì alle 16.30. Le porte restano aperte a qualsiasi bambino tra i 5 e i 9 anni che volesse provare il batti e corri.

Domenica i riflettori torneranno sulla Winter League Ragazzi “Trofeo Itas Mutua”. Dopo la prima giornata andata in scena il 2 febbraio, si ritorna alla Palestra di San Pio X per la seconda serie di gare. Il primo concentramento ha visto i ragazzi dell’Adriatic LNG Baseball Softball Club Rovigo e del Romano d’Ezzelino recitare la parte del leone con due successi per parte. Entrambe ora sono chiamate a confermarsi nella giornata che definirà la classifica in vista del terzo e ultimo appuntamento con le finali del girone “Veneto Est”, in calendario il 23 febbraio sempre nell’impianto rodigino.

Contemporaneamente domenica a Bologna scenderà il sipario sulla fase regionale della Winter League Allievi, girone “Centro”. La formazione dell’Adriatic LNG Baseball Softball Club Rovigo è pronta a giocarsi le sue carte nella semifinale contro il Sesto Fiorentino. Dall’altra parte del tabellone si affronteranno San Marino e Ravenna. In palio il titolo regionale indoor. Le prime tre classificate si qualificheranno alle finali nazionali in programma a Trento.