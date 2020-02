Il palinsesto ovale del fine settimana

La mattinata di Venerdì darà aperta alle 7.05 dalla terza giornata di Super Rugby: ad affrontarsi, in diretta su Sky Sport Arena, saranno Blues e Crusaders. In serata spazio alla ventesima giornata del Pro D2 che verrà trasmessa in diretta su Eurosport Player. Alle 20.35 torna ad essere protagonista il Guinness PRO14 con le Zebre che faranno visita ai Glasgow Warriors in diretta su DAZN.

Sabato 15 febbraio sarà nuovamente il Super Rugby a fare da apripista con Hurricanes-Sharks che alle 7.05 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, mentre alle 14.05 si affronteranno Lions e Stormers sempre in diretta su Sky Sport Arena.

A partire dalle 14 sarà il Peroni TOP12 ad essere protagonista con la dodicesima giornata di campionato che sarà trasmessa in diretta sull’account Facebook e sull’app ufficiale della Federazione Italiana Rugby. In serata il Benetton Rugby farà visita ai Dragons nella sfida valida per l’undicesima giornata di Guinness PRO14 in diretta alle 20.35 su DAZN.

Chiuderà il weekend il match valido per la ventesima giornata di Pro D2 tra Colomiers e Nevers in diretta su eurosport player domenica alle 14.15.

Questo il palinsesto completo:

Pro D2 – XX giornata – 13.02.20 – ore 21 – diretta Eurosport Player

Grenoble v Perpignan

Super Rugby – III giornata – 14.02.20 – ore 7.05 – diretta Sky Sport Arena

Blues v Crusaders

Pro D2 – XX giornata – 14.02.20 – ore 20 – diretta Eurosport Player

Oyonnax v Rouen

Soyaux Angouleme v Valence

Beziers v Stade Aurillocais

Carcassonne v Stade Montois

Provence v Montalbanaise

Vannes v Biarritz

Guinness PRO14 – XI giornata – 14.02.20 – ore 20.35 – diretta DAZN

Glasgow Warriors v Zebre Rugby Club

Super Rugby – III giornata – 15.02.20 – ore 7.05 – diretta Sky Sport Arena

Hurricanes v Sharks

Peroni TOP12 – XII giornata – 15.02.20 – ore 14 – diretta Facebook/App FIR

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons

Super Rugby – III giornata – 15.02.20 – ore 14.05 – diretta Sky Sport Arena

Lions v Stormers

Peroni TOP12 – XII giornata – 15.02.20 – ore 14.30 – diretta Facebook/App FIR

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano

Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby

Peroni TOP12 – XII giornata – 15.02.20 – ore 15 – diretta Facebook/App FIR

S.S. Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969

Toscana Aeroporti I Medicei v Argos Petrarca

IM Exchange Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Guinness PRO 14 – XI giornata – 15.02.20 – ore 20.35 – diretta DAZN

Dragons v Benetton Rugby

Pro D2 – XX giornata – 16.02.20 – ore 14.15 – diretta Eurosport Player

Colomiers v Nevers