Non si finisce mai di imparare: Gianpaolo Bottacin a Trecenta

TRECENTA (Rovigo) - L'assessore all'ambiente e protezione civile della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin ha incontrato in serata, presso la sala civica del comune di Trecenta, i volontari della sezione locale della protezione civile ed ha illustrato loro il Piano regionale ed intercomunale per l'intervento d'emergenza che consente di fornire una risposta di protezione civile efficace, adeguata e tempestiva nei casi di emergenza.Presente anche l'assessore di Trecenta alla sicurezza e sorveglianza del territorio, oltre a volontaria della protezione civile Simona Bisaglia e l'assessore regionale polesano Cristiano Corazzari."L'impegno costante dei volontari, ognuno dei quali, prima di operare, deve fare un corso base di 44 ore, è una risorsa preziosa e vitale per il nostro territorio, essere volontari della protezione civile significa essere responsabili dell'incolumità delle persone, nel rispetto dell'ambiente in cui viviamo" ha ricordato l'assessore regionale ringraziando i presenti.Al termine della serata, scambio di doni con il sindaco Antonio Laruccia che ha ricevuto una copia del libro "I giorni di Vaia", che ripercorre il disastro che ha colpito il Veneto. L'assessore Bottacin, a sua volta, ha ricevuto dal sindaco Laruccia il libro della storia del noto medico condotto Nicola Badaloni.