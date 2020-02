Rovigo allunga ed ora ha sette punti di vantaggio

ROVIGO - Una FemiCz Rovigo straripante nel primo tempo, chiude il match dopo 29’ minuti con la meta di Giant Mtyanda, dopo le due di James Ambrosini e Citton, e con il bonus già in tasca, nella ripresa concede oltre il dovuto ad un volenteroso Sitav Lyons Piacenza. Non è stata la partita perfetta, Bersaglieri che hanno sbagliato parecchio, anche cose banali, ma i 50 punti sul tabellone, ma soprattutto, i 7 punti di vantaggio in classifica su Valorugby (perdente a Viadana), Calvisano e Fiamme Oro, rendono la vittoria di sabato 15 febbraio importantissima.

Doppiamente importante il successo della FemiCz se si considera il pieno recupero di due giocatori, che praticamente non hanno mai giocato, Stefano Sironi era all’esordio, e James Ambrosini in mediana che di minuti in campionato ne ha disputati veramente pochi. Entrambi hanno fatto cose egregie, nonostante la condizione non sia ancora al top, e vista l’assenza di Menniti-Ippolito (almeno altre 5 settimane), e di Edo Lubian (rientro previsto a maggio), saranno fondamentali per i prossimi match. Dopo la sosta si riprende il 29 febbraio a Roma contro le Fiamme Oro.



Leggi le parole di Casellato e Zambelli

Leggi l'intervista a Stefano Sironi

Rugby e Comune intervista a Zambelli

Terreno finalmente in condizioni accettabili, ma nelle prossime ore la società ha previsto un intervento sul manto erboso che non drena più. Pronti via è James Ambrosini ha rompere gli equilibri, break poderoso e difesa ospite sorpresa, al 4’ il mediano d’apertura porta sul 5-0 i rossoblù, Odiete non trasforma da posizione angolata. Il tempo di rimettere in gioco l’ovale e Citton trova un buco nella difesa del Piacenza, accelerazione fulminante e meta in mezzo ai pali dopo 50 metri di corsa, al 7’ la FemiCz Rovigo è sul 12-0, facile la trasformazione per Odiete.

Passano dieci minuti e i Bersaglieri accelerano, azione che parte dalle mani di D'Amico, Pippo Cadorini è bravo a rompere un placcaggio, accelerazione vincente ed ovale per Ambrosini che entra in area di meta, Odiete trasforma da posizione non semplice, 19-0. La reazione ospite c’è, il Piacenza tenta di giocare e muovere l’ovale, si installa nei 22 rossoblù e al 24’ riesce a trovare il pertugio giusto con Conti, 19-5.

Al 29’ la partita si chiude virtualmente. Penaltouche ben giocato a ridosso dei cinque metri del Piacenza, Rovigo imbastisce una rolling maul efficace e Giant Mtyanda schiaccia in meta, 24-5. Lyons in balia della FemiCz. Ennesimo break di Citton (probabilmente il migliore in campo) che fornisce un assist perfetto per Liut che si invola in meta, Odiete non trasforma, il primo tempo termina sul 29-5.

Nella ripresa la FemiCz rimane negli spogliatoi, mentre il Sitav Lyons Piacenza sfrutta i numerosi errori dei Bersaglieri. Tra intercetti e palloni persi la FemiCz consente alla squadra di Garcia di portarsi addirittura sul 29-19. Prima è Paz al 58’ ad essere lesto, trasmissione dell’ovale di Citton intercettata e sgroppata di 65 metri, lo stesso tre-quarti centro trasforma, 29-12. Il Piacenza punta al bonus difensivo, ci crede. Mischia in zona rossa del Rovigo, dopo un paio di fasi Bance riesce a trovare il buco giusto segnando in mezzo ai pali, Paz dalla piazzola non può sbagliare la trasformazione, 29-19.

Dopo 20’ minuti della ripresa e una serie di cambi, la FemiCz si sveglia. Diego Antl appena entrato sfrutta una giocata veloce e schiaccia in meta, poi due galoppate di Michelotto ed Odiete chiudono il discorso con il Piacenza ormai sotto la doccia. 50-19 che non lascia molto spazio alle interpretazioni sui valori in campo. FemiCz Rovigo saldamente in testa alla classifica e premio di man of the match per Lubabalo “Giant” Mtyanda.

Da sottolineare che, prima del match, è stato osservato un minuto di silenzio per il giovane arbitro Tommaso Battini deceduto in settimana in un incidente di volo, in tribuna al Battaglini anche il numero uno del Cnar, Mauro Dordolo.

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 15 febbraio, ore 14.00

Peroni TOP12, XII giornata

Femi-CZ Rugby v Sitav Rugby Lyons 50-19 (29-5)

Marcatori: p.t. 4’ m. Ambrosini (5-0), 7’ m. Citton tr. Odiete (12-0),17’ m. Ambrosini tr. Odiete (19-0), 24’ m. Conti (19-5), 29’ m. Mtyanda (24-5), 36’ m. Liut (29-5); s.t. 48’ m. Paz tr. Paz (29-12), 58’ m. Bance tr. Paz (29-19), 60’ m. Antl tr. Odeite (36-19), 80’ m. Michelotto tr. Odiete (43-19), 81’ m. Odiete tr. Odiete (50-19)

Femi-CZ Rovigo: Odiete; Mastandrea, Modena (60’ Antl), Angelini (41’ Moscardi), Lisciani; Ambrosini, Citton (54’ Visentin); Ferro (cap.)(71’ Michelotto), Liut, Sironi (41’ Mantovani); Nibert, Mtyanda; D’Amico (51’ Pavesi), Cadorini (41’ Nicotera), Pomaro (41’ Leiger).

all. Casellato

Sitav Rugby Lyons: Via G (66’ Di Lucchio); Capone, Paz (cap), Conti, Boreri; Borzone, Via A (50’ Efori); Parlatore, Petillo, Bance; Tedeschi (41’ Cemicetti), Pedrazzani (50’ Pozzoli, 54’ Pedrazzani); Salerno (46’ Rapone), Borghi (56’ Stewart), Acosta (46’ Greco).

a disposizione: Fontana

all. Garcia



Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano)

Calciatori: Odiete (FEMI-CZ Rovigo) 5/8; Paz (Sitav Rugby Lyons) 2/3

Note: Giornata soleggiata, circa 16° gradi campo in buone condizioni. Presenti circa1100 spettatori

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5 ; Sitav Rugby Lyons 0

Player of the Match: Lubabalo Mtyanda (FEMI-CZ Rovigo)

Peroni TOP12 – XII giornata

(tra parentesi i punti conquistati in classifica)

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons 50-19 (5-0)

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano 24-31 (1-5)

Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby 7-20 (0-4)

Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969 23-21 (4-1)

Toscana Aeroporti I Medicei v Argos Petrarca Padova 27-32 (1-5)

IM Exchange Viadana 1970 v Valorugby Emilia 21-17 (4-1)

Classifica: FEMI-CZ Rovigo 51 punti; Valorugby Emilia, Fiamme Oro Rugby e Kawasaki Robot Calvisano 44; Argos Petrarca 42; Toscana Aeroporti I Medicei, IM Exchange Viadana e Mogliano Rugby 25; Lafert San Donà 22; HBS Colorno 16; Sitav Rugby Lyons 14; S.S. Lazio Rugby 1927 12

Prossimo turno – XIII giornata

29.02.20 – ore 15.00

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo

01.03.20 – ore 15.00

Kawasaki Robot Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei

Mogliano Rugby 1969 v HBS Colorno

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Valorugby Emilia v Lafert San Donà

Sitav Rugby Lyons v IM Exchange Viadana 1970