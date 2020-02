Il Murazze perde ancora e la zona retrocessione si avvicina

CASTELFRANCO VENETO (Treviso) - Il Murazze perde 4 - 1 contro il Giorgione che sin da subito ha giocato in pressione alta schiacciando il Murazze nella propria metà campo. Trascorsi i primi 5 - 6 minuti quando sembrava che la squadra portovirese iniziasse a prendere le misure, perdeva palla in una tentata ripartenza subendo la rete del 1-0.Doveva essere il colpo del ko ed invece il Murazze al 15' su assist di Nidal trovava la rete del 3-1 con Alessandro Vianello. A quel punto mister Frizziero sfruttando il buon momento della sua squadra a giocato con il portiere di movimento che ha permesso alla squadra di respirare e rivoltarsi in attacco ma a seguito di una scivolata di Nidal il Giorgione proprio in chiusura trovava la rete del 4-1.Nel secondo tempo il Murazze entra in campo con un altro piglio, sapendo di non aver più nulla da perdere ha avanzato il baricentro cercando di giocatori alla pari dei padroni di casa ed in maniere più veloce per tentare di metterli in difficoltà. Spesso mister Frizziero disponeva il gioco con il portiere di movimento, che ha prodotto alcune occasioni da rete ma la palla non è mai entrata grazie anche all’ottimo portiere di casa. Il Giorgione ha tentato di mettere ancora in difficoltà il Murazze ma nel secondo tempo ha trovato una squadra più caparbia che non gli ha permesso di segnare. Nel secondo tempo entrambi le rete sono rimaste inviolate, pertanto il risultato finale è stato quello del primo tempo 4-1.Alla fine della partita il direttore generale Orazio Pulvirenti ha commentato:"Peccato, sapevamo che era una trasferta dura contro una candidata alla vittoria del campionato, ma non mi aspettavo che fossimo così impacciati nel primo tempo". "Andare sotto di 3 reti fuori casa contro una squadra di questo calibro, la situazione diventa ancora più complicata".