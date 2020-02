Supermarecross di scena a Rosolina Mare

ROSOLINA MARE (Rovigo) – La stagione 2020 degli appassionati delle ruote artigliate, ha acceso i motori. Ad aprire le danze è, come ormai tradizione, la pista di Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, dove domenica 16 febbraio scatta la prima prova degli Internazionali d'Italia Supermarecross - trofeo Gaetano Di Stefano, con l'organizzazione del sempre efficacissimo moto club Rosolina Mare, presieduto da Alessio Martinello e dai tanti soci volontari che rappresentano il cuore pulsante del sodalizio.Il circuito si snoderà per 1200 metri per una larghezza di circa 8 metri, sulla sabbia lungo i Bagni Dal Moro(quartier generale della kermesse FMI)Acquamarina, Belvedere, Al Granso e Blu Marlin.Tra gli ospiti internazionali, è confermata la presenza in blocco del team Honda Assomotor, con i suoi tre piloti: il francese Stephen Rubini, lo svedese Alvin Ostlund e lo svizzero Luca Diserens.Altri sicuri protagonisti saranno Emilio Scuteri (KTM - Celestini), l'ex pluricampione del Supermarecross Antonio Mancuso (Honda - Lion Montegranaro) e il pilota di casa Ismaele Guarise (Honda - Fun Bike), tutti in gara nella Mx2. Nella Mx1, invece, si rivedrà in azione Simone Furlotti (Suzuki - Salsomaggiore), che cerca riscatto dopo un 2019 compromesso dagli infortuni.Sulle dune sabbiose del Veneto saranno protagonisti anche i quad, per il loro campionato italiano Supermare quadcross. In pista tutti i migliori esponenti del mondo ATV nazionale, capitanati dal campione in carica Patrick Turrini (Yamaha - Gf Racer), che l'anno scorso si è aggiudicato sia il tricolore su sabbia che quello sulle piste tradizionali, affermandosi come la nuova, grande speranza del quadcross italiano. Tenterà di mettergli i bastoni tra le ruote il suo compagno di squadra, Paolo Galizzi (Yamaha - Gf Racer), che nel 2019 è stato secondo al campionato italiano quadcross.