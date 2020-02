Batti e corri rossoblù sugli scudi

ROVIGO - Weekend decisamente positivo per le squadre del Baseball Softball Club Rovigo impegnate nella Winter League, il campionato giovanile indoor che sta infiammando i mesi invernali.

Può già esultare la formazione Allievi dell’Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. Domenica a Bologna i rossoblù hanno vinto il girone A “Centro” della Winter League Under 14 con due splendide vittorie nella giornata conclusiva della fase territoriale. In semifinale i giovani rodigini hanno incrociato le mazze con il Padule Sesto Fiorentino, imponendosi di misura per 3-2. Estremamente combattuta anche la finalissima contro il San Marino, che a sua volta aveva superato in semifinale il Ravenna. Sotto per 1-0, gli Allievi rossoblù dell'Adriatic Lng hanno ribaltato le sorti dell’incontro con le splendide battute di De Boni, Taschin e Pillon, alla fine decretato miglior lanciatore del torneo. Per il Rovigo si spalancano le porte delle finali nazionali della Winter League Allievi, in calendario l’8 marzo a Trento, in casa Itas Assicurazioni, sponsor del Baseball Softball Club Rovigo. Questo il roster dell'Under 14 rossoblù che a Bologna ha conquistato vittoria e qualificazione: Russo, Pillon, Vescovo, De Boni, Viadana, Favaro, Manzoni, Taschin, Bottazzi, Cappellato, Rossin.

A Rovigo, nella palestra di San Pio X in via Mozart, sempre domenica si è giocata la seconda giornata della Winter League Ragazzi “Trofeo Itas Mutua”. Gli Under 12 di casa dell’Adriatic LNG ripartivano dai due successi conquistati nel primo concentramento di inizio febbraio e sulla loro strada questa volta hanno trovato subito il Romano d’Ezzelino, altra squadra imbattuta dopo la prima giornata. Molto accesa la sfida tra rodigini e vicentini. I padroni di casa hanno faticato di fronte ai due bravi lanciatori del Romano d’Ezzelino: temibile soprattutto Andrea Destro, candidato a entrare nella nazionale italiana Under 12. Non da meno la pedana rodigina, nella quale si sono ben comportati Nelson Milazzo e Sabrina Bottazzi che hanno contenuto un attacco importante come quello vicentino, pur concedendo tre corse a casa base poi risultate decisive. L’incontro infatti si è chiuso 3-0 per il Romano d’Ezzelino nonostante l’ottima prova del Rovigo. Molto tirata anche gara due, giocata contro il Ferrara Baseball. A spuntarla 3-2 questa volta sono stati i rossoblù, con in pedana di lancio Bergamasco per le due riprese previste da regolamento. Complice la battuta d’arresto del Romano d’Ezzelino contro il Castelfranco Veneto, ora la classifica vede ancora appaiati al primo posto del girone “Veneto Est” con 6 punti i vicentini e l’Adriatic Lng. Tutto si deciderà il 23 febbraio sempre alla palestra di San Pio X nell’attesa giornata delle finali che incoronerà la vincitrice del girone e definirà il quadro delle qualificazioni alla fase nazionale. Questo il roster del Rovigo sceso sul diamante domenica: Milazzo, Gazzieri, Bergamasco, Bottazzi, Barbierato, Menon, Quadrelli, Montagnolo, Chinedozi, Zangirolami, Costanzo, Franceschini.