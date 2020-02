La storia della pietra miliare della formazione musicale a Rovigo

ROVIGO - Si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio il primo incontro 2020 della rassegna “Ti presento un amico … Un pomeriggio per conoscere nuovi libri” organizzata e promossa dall’Accademia dei Concordi di Rovigo per il coordinamento del socio Matteo Santipolo, docente dell'Università di Padova.

Protagonista dell’evento il volume “Sonore pietre … e vive / Il Conservatorio statale di musica Francesco Venezze di Rovigo”, pubblicato da Apogeo Editore, Adria, nell’ottobre 2019 e accolto nella collana editoriale di Accademia “I tigli”.

La presentazione, introdotta dai saluti del presidente Giovanni Boniolo, di Matteo Santipolo e del vicesindaco e assessore alla Cultura Roberto Tovo, è stata alternata con ottime esecuzioni di studenti del Conservatorio, in rappresentanza dei principali settori di studio in cui si articola oggi l’istituto rodigino. Primo brano in programma “Il cavaliere andaluso” di Pierre Vellones, ottimamente interpretato dal quartetto di saxofoni formato da Marco Brusaferro, Nicola Cecchetto, Marco Marabese e Jacopo Borin.

Sono seguite due raffinate riflessioni sulla Bellezza della Musica e sul valore che essa riveste nelle varie culture sia per coloro che la fanno, sia per coloro che la ricevono, a cura di Fiorenzo Scaranello e Vincenzo Soravia, rispettivamente presidente e direttore del Venezze, le quali hanno poi lasciato spazio a quattro “Canoni e scherzi musicali” di Ludwig van Beethoven affidati alle voci di Patrizia Ferialdi, Yiman Li, Laura Rampin, Chichiro Wada, Chenwei Su, Anyi Li, Shujie Yaun e Guozhi Liu.

Si è così entrati nel corpus centrale del pomeriggio, la presentazione del volume, condotta da Giuseppe Fagnocchi, ideato e sviluppato per la necessità di fissare la memoria sulle principali tappe del viaggio della musica che l’istituzione statale rodigina compie dall’anno scolastico (poi “accademico”) 1970-1971, a sua volta sulle colonne portanti della scuola di musica, e poi Liceo musicale, voluto dalla Associazione “Venezze” a partire dal 1921, come “raccontano” tre precedenti pubblicazioni (1985 ca, 1991 e 2001) e, per la parte ante-statizzazione, il testo di Sergio Garbato dedicato alla Associazione.

Questo viaggio trova a Rovigo i suoi fondamenti in tre importanti architetture, quella di Palazzo Venezze - un dono generoso alla comunità compiuto nel 1911 da Maria Venezze Giustiniani, figlia di Francesco Antonio e a sua volta bisnonna della discendente Beatrice Del Bono Venezze presente in sala - quella della Chiesa di Sant’Agostino e del palazzo dell’ex Vescovado. Queste “pietre” ospitano oggi la variegata e sempre più specialistica formazione musicale di discenti che provengono da varie parti non solo della nostra penisola, ma anche di altri paesi e continenti, sia per studiare in Italia sia per scambi internazionali a livello Erasmus, e di numerosi docenti con alle spalle ricchi curricula professionali. Il libro accoglie, pertanto e doverosamente, tutti i “nomi” degli oltre 1.700 diplomati dal 1970 al 2019 e di coloro che a vario titolo sono stati “pietre vive” del Conservatorio.

Pertanto tale prima parte “Sonore pietre … e vive” va considerato anche e soprattutto come il nome complessivo di tutti coloro che nel tempo sono stati autori della storia della istituzione donando la musica non solo a sé stessi, ma anche alla comunità locale e provinciale rodigina, alla Regione del Veneto, e alle parti di Italia e di paesi esteri in cui diversi musicisti hanno degnamente rappresentato il conservatorio di Rovigo. Tutto questo grazie anche alle figure apicali del Venezze che si sono succedute nel tempo grazie alla loro sapiente progettualità artistica, organizzativa e amministrativa, alla capacità di acquisire fondi sia a livello ministeriale, sia - per il rapporto di fiducia delle relazioni intraprese - con istituzioni del territorio quali Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Banca del Monte (che ha sostenuto in particolare anche le spese del volume) ma anche altri numerosi soggetti pubblici e privati.

Era pertanto giunto il momento di provvedere ad una semplice ma significativa ulteriore opera di rilegare le principali linee di azione del Conservatorio e i suoi luoghi di svolgimento (oggi estesi anche oltre la materia palpabile, come nel caso del recentissimo inserimento della Biblioteca in Opac Sbn) in un volume affinché non andassero disperse, opera resa possibile attraverso una piccola ma attivissima squadra di lavoro condotto nell’arco di pochissime settimane.

Il “racconto” è proseguito e si è concluso con altri interventi delle attuali “vive pietre” del Venezze, la violinista Elisa Spremulli per il settore delle musiche antiche con un brano di Giuseppe Tartini, il trio Genadi Gershkovych violino, Anastasia Rollo violoncello e Beatrice Bruscagin pianoforte e il trio Fabiana Sommariva oboe, Matteo Brusaferro clarinetto e Filippo Tomasi fagotto, per l’ampio e fondamentale settore di formazione classica; a seguire il duo Gloria Rogato voce e Nicola Zambello chitarra a rappresentare i seguitissimi corsi accademici di Musica applicata e il duo Danilo Cubuzio pianoforte e Antonello Del Sordo tromba ad omaggiare il compianto Marco Tamburini - che seppe dare ampio slancio con il proprio carisma e la propria professionalità ai corsi accademici di jazz, ora affiancati a quelli di pop a testimoniare il “passaggio” senza soluzioni di continuità del linguaggio musicale quale “itinerario di salvezza per l’uomo” secondo le parole di Thomas Stearns Eliot “Time present and time past / Are both perhaps present in time future, / And time future contained in time past” apposte a conclusione del volume.