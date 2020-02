Due date in Polesine per il Veneto che Vogliamo

ROVIGO - Sono stati fissati per il 18 febbraio alle ore 21 alla sala Soffiantini di Badia Polesine e il 26 febbraio ad Ariano Polesine presso la sala civica di via Verdi alle ore 21, due appuntamenti polesani con il movimento civico “Il Veneto che Vogliamo”, in corsa alle regionali 2020.“Siamo entusiasti all’idea di metterci in ascolto del territorio – affermano i coordinatori provinciali del Veneto che Vogliamo - per costruire occasioni di incontro e scambio tra persone e realtà, per indagare assieme gli scenari e gli orizzonti che ci porteranno verso la realizzazione del Veneto che Vogliamo”.