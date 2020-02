L’obiettivo è resistere sopra quota diecimila abitanti

BADIA POLESINE (RO) – Sabato 15 febbraio Giovanni Rossi è intervenuto rispondendo alle critiche ricevute, da una parte dell’opposizione e dal PD, sul trend negativo della popolazione residente, che espone il Comune al rischio del declassamento sotto soglia 10.000 abitanti. Nel corso del 2019 Badia ha perso circa 150 residenti, confermando la tendenza alla costante riduzione dei residenti, che si protrae ormai da diversi anni.

Il Sindaco ha esibito i numeri dal 2013, quando a Badia risiedevano 10.780 persone. Si è scesi a 10.638 nel 2014, a 10.509 nel 2015, a 10.442 nel 2016, a 10.348 nel 2017 e 10.263 abitanti nel 2018. Al 31 dicembre scorso, i residenti nel Comune altopolesano erano 10.104.

Al momento, quindi, Badia “resiste” sopra la quota dei 10mila abitanti.

Il primo cittadino, ha in questo modo voluto rilevare che il problema non è figlio della Sua amministrazione e che il dato rispecchia un trend generale che coinvolge, salvo rare eccezioni, tutti i comuni polesani.

“L’Amministrazione fa quel che può e per contrastare il declino demografico ha introdotto un bonus da mille euro per ogni nuovo nucleo familiare che decida di stabilirsi in città”.

I 12mila euro messi a disposizione per incoraggiare l’immigrazione di 12 nuclei familiari, sono il frutto dell’autoriduzione “unanimemente condivisa” del 50% delle indennità di Giunta, come sottolinea il Sindaco che commenta: “Sarà un palliativo ma credo che sia comunque un bel segnale di attenzione al problema e mi aspetto che possa essere apprezzato”, chiarendo che il contributo sarà dato a consuntivo, sulla base dei requisiti che a breve saranno ufficializzati. La graduatoria comunque sarà stilata in base al numero dei componenti del nucleo familiare, all’‘anzianità’ di residenza in Veneto, alla cronologia della richiesta e privilegiando l’acquisto della casa sull’affitto.

Tornando ai numeri, per Giovanni Rossi il dato politico importante è che il saldo migratorio tra chi sceglie di andarsene e chi invece decide di venire a Badia è in pareggio; il vero problema resta invece lo sbilancio tra nati e morti, “… ma su questo l’amministrazione non può intervenire”.

“Leggo sulla stampa interpretazioni estemporanee sul declino demografico, ha proseguito il Sindaco, ma il problema del crollo della natalità è nazionale ed è principalmente causato dall’assenza di una reale politica a sostegno della famiglia”. In questo quadro, sostiene Rossi, parlare di responsabilità delle amministrazioni comunali è pretestuoso e forviante: “ … continuare a fare attacchi su quest’argomento è puro becero populismo”.

Parlando dei flussi demografici, Giovanni Rossi ha anche affrontato le prospettive immigratorie conseguenti all’insediamento di Amazon, fra San Bellino e Castelguglielmo, definendole flebili “… perché difficilmente con i redditi che trapelano ci potrà essere un’immigrazione significativa, penso invece che assisteremo a un forte pendolarismo di persone che gravitano nel raggio di 30 chilometri”. Più fiducioso invece di appare il Sindaco sui possibili effetti attrattivi del “polo scolastico”, che muovendo quotidianamente oltre 1.000 studenti provenienti dall’Alto Polesine, dalla bassa padovana e dal basso veronese “… potrebbe indurre qualche famiglia a stabilirsi nella nostra città”.

Ugo Mariano Brasioli