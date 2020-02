In Veneto mancano 439 Vigili del fuoco

ROVIGO - La segreteria regionale Conapo – sindacato autonomo dei vigili del fuoco – a seguito della mancata risposta istituzionale, richiesta con la mobilitazione del personale operativo di tutto il Veneto del 9 e 11 novembre 2019 (LEGGI ARTICOLO), al fine di recuperare la grave carenza dell’organico in regione, ha chiesto ai deputati della Camera eletti in Veneto delle varie forze politiche di presentare un question time per sapere dal Ministro competente come intende risolvere la grave criticità che limita l’efficacia d’azione del principale attore che si occupa di Soccorso pubblico.

La carenza totale in Veneto, al 20 gennaio 2020, ammonta a 439 unità. Tra le sole qualifiche operative dei vigili, capo squadra e capo reparto la carenza è di circa 300 unità. È come se nel Veneto mancasse il personale di un intero comando provinciale e di una sede aeroportuale. I comandanti fanno sempre più fatica a mantenere i numeri minimi necessari a garantire un efficiente soccorso pubblico sul territorio di competenza.

L'onorevole Alberto Stefani e tutto il gruppo dei deputati veneti della Lega, mostrando comprensione per il forte disagio dei Vigili del Fuoco in servizio nella regione, costretti a fare i “salti mortali” per sopperire alla grave criticità, lunedì 17 febbraio, hanno presentato un’interrogazione a risposta in Commissione (atto della Camera n. 5-03605) al fine di avere un riscontro dal Ministro dell’Interno.