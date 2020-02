Sincrolimpic sugli scudi

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Domenica di forti emozioni al campionato interregionale Fisr di pattinaggio artistico sincronizzato, manifestazione alla quale la polisportiva dilettantistica Olimpica Skaters Rovigo ha schierato i propri gruppi, junior e senior.

Entrambe le compagini ad inizio stagione hanno vissuto un consistente rinnovamento nel proprio organico, reso possibile grazie al lavoro programmato e avviato durante il 2018, quando il direttivo e lo staff hanno creduto e investito nella creazione del gruppo junior che, ad inizio stagione 2019-20, ha potuto garantire un valido ricambio di atlete nel gruppo senior.

Allo stesso modo, e grazie alla positiva sinergia attivata con le società Free Time di Badia Pol., A.S. Agna e Patt. Art. Bondeno è stato possibile procedere all’inserimento di nuove atlete nel gruppo più giovane garantendo l’indispensabile, e per nulla scontata, continuità in questa particolare disciplina del pattinaggio che prevede gruppi formati da ben 16 atlete.

Assolutamente prevedibile un po' di tensione nelle diverse ragazze alla loro prima esperienza in gare di questo livello, accompagnate però dall’approccio positivo e dal supporto delle compagne più esperte; forse sta proprio in questo mix il successo della giornata, molto probabilmente la leggerezza con cui sono state affrontate le rispettive esibizioni ha fatto sì che i risultati siano stati eccezionali: titolo regionale Veneto e qualificazione centrata per i prossimi campionati italiani per entrambi i gruppi!

Le prime a scendere in pista sono state le atlete del gruppo Sincrolimpic Junior che hanno presentato il nuovo disco di gara “Princess Jasmine”, ispirato alla favola di Aladino.

Il Sincrolimpic Junior allenato da Erika Bizzaro, Francesca Collo ed Ilaria Spisni, con la supervisione del tecnico federale Barbara Calzolari, è composto da 16 atlete: Laura Bassin, Maria Elena Crepaldi, Giorgia Fantasia, Anna Freguglia, Noemi Previato, Sofia Rossi, Claudia Selvaggio della Polisportiva Olimpica Skaters Rovigo, Vanessa Galli, Linda Giraldin, Anna Maria La Torre dell’A.S. Agna (PD), Angelica Bonfante, Clarissa Bonfante, Noemi Cavretti, Irene Genesini, Stefania Mottin della Pol. Free Time di Badia Pol. ed Alice Candussi della Pattinaggio Artistico di Bondeno (Fe).

Tanta emozione per il gruppo junior che ha ottenuto un punteggio di indubbio valore in una competizione alla quale hanno partecipato tutti i gruppi più quotati a livello nazionale.

A dir poco strepitosa la successiva prova del gruppo Senior che, con il disco di gara “Survivor”, ha incantato il pubblico e messo a dura prova le coronarie di genitori e tifosi al seguito; alla fine dell’esibizione la lunga attesa del verdetto della giuria è esplosa nella gioia incontenibile per il punteggio attribuito che ha consentito la conquista della medaglia d’oro.

Il gruppo Sincrolimpic Senior è allenato dal tecnico federale Barbara Calzolari e da Ilaria Spisni ed è composto sempre da 16 atlete: Sonia, Belletti, Erika Bizzaro, Giulia Bortoloni, Francesca Collo, Anastasia Meante, Giulia Rizzi, Blanca Isabella Tommasi, Sueli Tonioli, Emma Toso, Alessia Zanaga della Polisportiva Olimpica Skaters Rovigo, Francesca Campaci Rachele Curto, Giada Massaretto, Giorgia Nai, Ilaria Nai dell’A.S. Agna (PD) e Alice Sarti della Pol. Free Time di Badia Pol..

Nel commento a caldo del tecnico federale Barbara Calzolari traspare soddisfazione ma, allo stesso tempo, grande motivazione e consapevolezza del lavoro e dell’impegno cui saranno chiamate le ragazze durante le prossime settimane in vista dell’importante appuntamento dei Campionati Italiani.

A fine marzo a Conegliano (Tv), luogo in cui si svolgeranno i Campionati Italiani Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, sarà in palio anche il “lascia passare” per la rassegna continentale e, a questo punto, è più che lecito sognare.

La società coglie l’occasione per ringraziare le allenatrici Barbara Calzolari, Ilaria Spisni, Francesca Collo ed Erika Bizzaro nonché lo sponsor ufficiale Notorius Cinemas e tutti gli sponsor che, con il loro contributo, stanno sostenendo tutte le attività della società rendendo possibile la continuità di risultati nelle diverse specialità e la crescita dei propri atleti.