Pragmatismo e gentilezza: Edoardo Gaffeo neo presidente di Ali Veneto

Il congresso regionale, che ha visto la nomina di tutti i componenti, si è tenuto in Pescheria Nuova.Ha moderato l'incontro Luca Gigli vice capo della redazione di Rovigo de Il Gazzettino.Con la volontà di imporsi comeAli-Autonomie locali italiane, è un'e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese, attraverso unche è una caratteristica di chi come me, ha scelto questo mestiere, ossia fare il sindaco di una comunità. Mestiere impegnativo, affascinante, carico di responsabilità ma dove mettiamo il massimo dell'impegno.che sia una crescita sostenibile, inclusiva.Ringrazio tutti i colleghi che si sono messi a disposizione per lavorare insieme e fare in modo che questa associazione possa crescere e diventare un supporto importante per gli enti locali”.Il Congresso è stata l'occasione per approfondire temi che, come sostenuto daldurante il suo intervento, definiscono nOltre a Ricci sono intervenuti anche il“Questo è il primo che ho ottenuto per nomina – ha detto -, quindi la mia esperienza di sindaco è il motivo e la ragione dell'appartenenza al governo. Non avrei mai accettato per esempio, di fare il sottosegretario alla Difesa, non è nelle mie corde.. E la vita per le amministrazioni non si è semplificata anzi si è complicata. Quindi lo spazio di lavoro presso il Ministero degli Interni mira a semplificare oltre che a garantire delle risorse in più”.Sono stati eletti componenti della Presidenza Ali Veneto: Marco Agostini sindao di Mestrino (Pd), Mariarosa Barazza vice sindaco di Cappella Maggiore (Tv), Maria Rosa Pavanello sindaco di Mirano (Ve), Paolo Parenzin sindaco di Feltre, Leonardo Raito sindaco di Polesella, Daniele Zivelonghi sindaco di Fumane (Vr); tesoriere Sandra Coizzi sindaco di Occhiobello, revisore Chiara Turolla sindaco di Arquà.