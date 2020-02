Miniteatri torna nelle scuole con la legalità

ADRIA (Rovigo) - Minimiteatri torna nelle scuole e questa volta sarà ad Adria. Sabato 22 febbraio, a partire dalle 9, nella sala consiglio presso la sede del municipio di Adria, 80 studenti saranno coinvolti per l’incontro formativo-spettacolo Rosa Balistreri, una donna per giustizia e legalità, evento nato in collaborazione con Libera-Rovigo e associazione Cosa Vostra, con il contributo fondamentale di fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.Dopo gli incontri di inizio febbraio svoltisi con i ragazzi del liceo Celio-Roccati di Rovigo, è il turno dei giovani studenti di Adria di partecipare alla conferenza-spettacolo che vuole, attraverso la figura della cantastorie siciliana Rosa Balistreri, lasciare un semplice messaggio: cercare sempre la verità. Attraverso immagini, racconti distorie vere di ordinaria mafiosità, canzoni, video, interventi da parte dei relatori, testi recitati dal vivo, i ragazzi verranno messi a conoscenza di quanto vi sia sotto il concetto di mafia, anche in Polesine e in Veneto, e di quanto sia necessario portare avanti le proprie battaglie contro la corruzione e contro la violenza di genere."Sin dai primi contatti con minimiteatri – racconta Oriana Trombin, consigliere comunale delegato alle pari opportunità, alla scuola e agli eventi culturali – abbiamo deciso di accettare questa occasione perché è importante sensibilizzare i ragazzi. Io ringrazio in primis i docenti che hanno accettato di buon grado la partecipazione a questo progetto e ringrazio anche gli studenti che parteciperanno all’evento. Aspetto questo momento con trepidazione".