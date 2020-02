Alligators, si comincia

ROVIGO - Terminata la lunga pre-stagione, è finalmente arrivato per gli Alligators il momento di scendere in campo per una partita che conta. Dopo dopo tanti allenamenti e due scrimmage (cioè quelle vie di mezzo tra allenamento condiviso e partite amichevoli tipiche del football), domenica i biancoverdi saranno in scena sul terreno amico del Campo 3 del mitico stadio Battaglini di Rovigo, per affrontare per la prima volta gli Hurricanes Vicenza.

Non essendoci confronti precedenti, ed essendo la prima giornata del Campionato Italiano di Football Americano di III Divisione 2020, non è possibile fare delle previsioni su cosa aspettarsi. I vicentini nel 2017 e 2018 vinsero il proprio girone e fecero strada nei playoff nazionali, mentre la stagione passata fu una fase di ringiovanimento e ricostruzione del roster. Quindi è certo che l’organizzazione bianco-rosso-nera sappia bene come crescere i propri ragazzi ed insegnare loro come rendere al massimo in campo, resta solo da scoprire se i loro giocatori abbiano già appreso tutto oppure necessitino ancora di esperienza per ripetere quanto ottenuto dalla società in tempi non lontani.

Al contrario Rovigo ha un roster alla sua terza stagione ed i ragazzi ormai iniziano ad aver capito come funzionino le cose nel football e cosa vogliano da loro il Capo Allenatore Marco Masotto ed il Defensive Coordinator Davide Atro, però sarà soprattutto il fisico a fare la differenza per i polesani. Infatti il roster si è clamorosamente “asciugato” in autunno, con tanti ragazzi che per motivi di studio o lavorativi hanno “appeso il casco al chiodo”. Quindi ci saranno tanti doppi ruoli da fare, con giocatori che praticamente non metteranno mai piede fuori dal campo per rifiatare.

Non sarà una stagione facile, ma gli alligatori non intendono minimamente mollare e daranno come sempre il massimo, sia nelle partite casalinghe a Rovigo che quelle esterne in Veneto, Emilia e Romagna.

Partita alle ore 15:00 di domenica 23 febbraio, con accesso libero sulla tribuna. C’è bisogno del supporto di tutti i polesani!