Coronavirus, chiusura temporanea degli sportelli clienti acquevenete

ROVIGO - A fronte dell’emergenza Coronavirus nella bassa padovana, acquevenete comunica che a titolo precauzionale è stata decisa la temporanea chiusura degli sportelli clienti per la sola giornata di lunedì 24 febbraio.

Dalla giornata di martedì 25 febbraio saranno aperti solamente gli sportelli clienti di Monselice e Rovigo. Secondo le linee guida della Regione Veneto e del Ministero e a tutela degli operatori, a Monselice saranno installati dei divisori tra il cliente e lo sportellista per evitare contatti ravvicinati. A Rovigo invece saranno trasferiti gli uffici dello sportello clienti nell’area dell’attuale protocollo in modo da sfruttarne i divisori. Saranno inoltre posizionati dei dispositivi igienizzanti nei due sportelli.

Per informazioni si invitano gli utenti a contattare il numero verde del servizio clienti di acquevenete 800 991 544 dal lunedì al venerdì dalle ore 08 alle 20 e il sabato dalle ore 08 alle 13.

Sempre al numero verde 800 991 544 negli stessi orari è attivo anche un servizio di Sportello telefonico. Si potranno richiedere, senza muoversi da casa, copia di bollette, modulistica da utilizzare per la presentazione delle richieste e l’apertura di interventi di sostituzioni dei contatori. In caso di richiesta di attivazioni, disattivazioni, subentri, volture, allacciamenti, l’operatore invierà all’utente il modulo specifico per email e fornirà le relative istruzioni per completare la richiesta tramite email. I servizi telefonici saranno potenziati per cercare di ridurre i disagi per gli utenti.

Inoltre, acquevenete invita gli utenti a utilizzare il nuovo Sportello Online, registrandosi dal sito www.acquevenete.it e l'App acquevenete per smartphone, che si può scaricare gratuitamente da Google Play e App Store. Tutte le informazioni su come utilizzare Sportello Online e App si possono trovare facilmente collegandosi al sito www.acquevenete.it.

Acquevenete informa inoltre che sono stati sospesi tutti gli interventi programmati nel Comune di Vò e che i dipendenti residenti a Vò non si recheranno al lavoro nei prossimi giorni.