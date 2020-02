Sospesi tutti i campionati Csi di Rovigo e provincia

ROVIGO - Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha inviato, a margine del Consiglio dei Ministri urgente tenutosi ieri in tarda serata presso la sede della Protezione Civile Nazionale, un Comunicato rivolto al Presidente del Coni Giovanni Malagò e da questi immediatamente divulgato a tutti gli Organismi Sportivi, che invita alla sospensione di tutte le attività sportive nelle regioni Lombardia e Veneto (LEGGI ARTICOLO).

Alla luce di ciò, in accordo pertanto con le decisioni del Governo Italiano, la Presidenza Nazionale CSI in via di massima urgenza ha disposto la sospensione immediata a partire dalla giornata odierna del 23 febbraio 2020 e fino a comunicazione contraria, di tutte le manifestazioni e competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina, ivi compresi anche gli allenamenti collettivi, organizzate dal CSI e dalle società sportive ad esso affiliate, in tutto il territorio della Lombardia e del Veneto , al fine di tutelare la salute generale e contenere in maniera efficace il rischio di contagio da Coronavirus Covid-19.

Pertanto la Presidenza Provinciale del CSI Rovigo, in attuazione delle direttive pervenute, informa le società affiliate che sono sospese, dalla data odierna e fino a nuova comunicazione, le gare dei Campionati Provinciali CSI di Calcio a 5 Open Maschile e Pallavolo Open Misto.

“Confidando nella massima collaborazione ed impegno da tutte le società affiliate - comunica il presidente Andrea Denti - vi invitiamo a seguire le indicazioni emanate dalle Autorità sanitarie e politiche, adottando il principio di massima cautela al fine di tutelare la sicurezza pubblica e personale. A tal proposito segnaliamo le seguenti risorse online, che potrete consultare per ulteriori informazioni e consigli su come comportarsi. Ministero della Salute - Nuovo Coronavirus http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus Regione Veneto - Emergenza Coronavirus https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256 “