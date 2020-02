Annullato l'evento con Elettra Lamborghini 

ROVIGO - In seguito al confermarsi della situazione di emergenza sanitaria delle ultime ore, é con grande rammarico che Elettra Lamborghini è costretta ad annullare, per motivi precauzionali, anche gli instore previsti per mercoledi 26 febbraio alla Mondadori di Mestre, per sabato 29 febbraio presso il centro commerciale La Fattoria di Rovigo, per domenica 1 marzo presso il centro commerciale La Grande Mela di Verona e per lunedi 2 marzo presso la Mondadori del centro commerciale Elnos di Brescia: una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato.

Restano confermati invece tutti gli altri appuntamenti, con un cambiamento di location previsto per l’instore in Sicilia di venerdì 28 febbraio, che non si terrà più a Modica ma a Siracusa, presso il centro commerciale Archimede.

Di seguito il calendario aggiornato:

Martedì 25 febbraio 2020 – Lucca @ Sky& Stone – Ore 15.00

Firenze @ Galleria Del Disco – Ore 18.30

Giovedì 27 febbraio 2020 – Palermo @ Mondadori CC Forum – Ore 16.00

Venerdì 28 febbraio 2020 – Siracusa @ CC Archimede – Ore 17.30

Martedì 3 marzo 2020 – Rende (CS) @ CC Metropolis – Ore 17.30

Mercoledì 4 marzo 2020 - Montesilvano (PE) @ CC Porto Allegro – Ore 17.30