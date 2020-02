Valzer di ordinanze in Polesine. Piscine aperte a Rovigo e Porto Viro

ROVIGO E PROVINCIA - Valzer di ordinanze nei comuni del Polesine. LEGGI ARTICOLO) dell'ordinanza ministeriale di domenica 23 febbraio firmata dal ministro Roberto Speranza con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia (),a Rovigo e Villadose si sono tenuti, a Polesella invece no. Di seguito per esempio l'affluenza al mercato settimanale del martedì a Rovigo.Admpianti sportivi e piscina anche martedì 25 febbraio sono rimasti chiusi, ma non è detto che mercoledì non intervenga una nuova ordinanza. Avale l'ordinanza ministeriale di domenica,. Fermi impianti e allenamenti afino al 1 marzo. Idem a, la pagina social del comune altopolesano recita: "la Conferenza dei Sindaci ha confermato l'ordinanza che prevede la chiusura degli impianti e delle strutture per tutte le attività sportive e culturali, sia per allenamenti che per partite. Eventuali aggiornamenti potrebbero essere fatti in seguito".ha deciso così:seguendo le indicazioni sanitarie, ad eccezione dei settori giovanili, questo dopo un confronto con le società., che ha chiuso tutto ( LEGGI ARTICOLO ), e reclama: "Mi dispiace ma io, anche se sono autorità sanitaria locale, non posso assumermi a lungo l'onere di sapere se in una palestra o in una piscina c'è normale afflusso o no. Sia Zaia a chiarire cosa intende con "buon senso" che devono usare i sindaci. Io penso di avere usato buon senso".Medesima posizione espressa anche dal sindaco del capoluogorivolta alla cittadinanza.