Inail chiude gli ambulatori, l'Ordine dei medici insorge e scrive a Zaia ed ai prefetti del Veneto

ROVIGO -"La decisione di Inail ci lascia esterrefatti - commenta il presidente veneto Noce - per il disagio agli utenti che afferiscono agli ambulatori Inail per infortunio e non certo per malattie acute respiratorie, sia per il fatto di scaricare su altri medici e strutture sanitarie i propri compiti, con grave ripercussione sull'attività del sistema sanitario regionale già gravato della emergenza Coronavirus e delle misure di contenimento del contagio".La comunicazione di Inail, allegata al reclamo di Noce, non lascia adito a dubbi, e recita: "dal 25 febbraio, fino a data da destinarsi la sede dell’inail di Rovigo resta chiusa. Per la certificazione di inabilità temporanea gli assicurati potranno fare due cose.La prima possibilità sarà quella di: si rammenta che, in base alle vigenti disposizione di legge, il certificato Inail non è soggetto a pagamento da parte dell’utente.Come seconda possibilità c’è quella diSuccessivamente l’istituto invierà allo stesso indirizzo mail l’attestazione del periodo di temporanea da produrre al datore di lavoro.Per comunicazioni rivolgersi ai numeri 0425 2012, oppure 0425 201322/5/7 dalle ore 8 e 30 alle 12 dal lunedì al venerdì.Indirizzo mail: rovigo@inail.it; rovigo-prestazione@inail.it, rovigo-cml@inail.it, rovigo@postacert.inail.it".