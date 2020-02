Altri due graditi rientri nel roster rossoblù

ROVIGO - Tra graditi ritorni e prime amichevoli prende quota la stagione delle squadre del Baseball Softball Club Rovigo. Dopo il recente annuncio del rientro nel roster di Nick Nosti, la formazione allenata dal coach Fidel Reinoso, iscritta al campionato nazionale di Serie B, registra due nuovi ingressi. Anche in questi casi si tratta del ritorno in squadra di atleti che avevano lasciato il team rossoblù per mettersi alla prova in palcoscenici più prestigiosi. Il primo rientro risponde al nome di Saul Angelotti, tra i migliori battitori rodigini in Serie B tre stagioni fa; nelle ultime due ha giocato nel Modena in Serie A2, ma ora è pronto a una nuova avventura con il Baseball Softball Club Rovigo. Molto gradito anche il ritorno di Enrico Salvatore che, dopo essersi imposto col Rovigo tra i migliori esterni della Serie B, la scorsa stagione ha giocato in Serie A2 con gli Athletics Bologna conquistando la vetrina dei playoff. “Questi rientri fanno molto piacere per due semplici motivi – spiega il presidente rossoblù Alessandro Boniolo – Innanzitutto dal punto di vista tecnico acquistiamo peso in battuta, il che consentirà anche alla difesa di trovare maggior respiro. In secondo luogo, riabbracciamo due brave persone che rientrano nel gruppo spinte da un grande senso di appartenenza”.

Nel frattempo ha preso forma il programma delle amichevoli che porterà la squadra all’esordio in campionato ad aprile. Primi giri di mazza l’8 marzo nel test amichevole in programma a Rovigo contro la formazione rossoblù di Serie C. Il 15 marzo trasferta a Bologna sul diamante degli Athletics, formazione di A2. Il 22 marzo si tornerà in via Vittorio Veneto per affrontare il Ravenna nell’ambito di uno stage che coinvolgerà tutti gli arbitri del Veneto. Prove generali il 29 marzo a Rovigo contro Castelfranco Veneto, neopromossa in A2.

Settimana dopo settimana sta prendendo forma anche la squadra seniores di softball che disputerà il campionato nazionale di Serie A2. Il roster si allarga per via dell’ingresso di alcune atlete che nella scorsa stagione hanno ben figurato nelle selezioni giovanili. Gradito il ritorno in rossoblù di Sara Pugliese, che ha giocato a Rovigo due stagioni fa. Importante anche la conferma di Erika Gulli, atleta che lo scorso anno era arrivata a Rovigo nella finestra di mercato di giugno.

Già definito anche il percorso che porterà le “Girls” rossoblù all’esordio in campionato. Amichevole il 15 marzo a Rovigo contro lo Stars Ronchi dei Legionari, formazione di pari categoria. Nuovo doppio test il 22 marzo a Bologna contro Macerata (A2) e Pianoro (A2). Ancora da confermare la trasferta in Friuli Venezia Giulia del 29 marzo per ricambiare la visita allo Stars Ronchi dei Legionari.