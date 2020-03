Palla a spicchi a porte chiuse

ROVIGO - Anche il Cipriani Nuovo Basket Rovigo è fermo ai box e scalpita per tornare in campo. Dopo aver saltato la partita della scorsa settimana, contro Usma Caselle, le Pantere rossoblù stanno aspettando di sapere se questo venerdì riprenderà il campionato. In realtà ad oggi, la partita contro Credipass Dolo Dolphins, sul campo veneziano (inizio ore 20:30), si giocherà regolarmente, visto che la Federazione Italiana Pallacanestro Veneto ha sospeso tutti i campionati fino a mercoledì 4 marzo. In questo caso, nel rispetto dell’ultimo DPCM, si dovrà giocare a porte chiuse. Dispiace per i numerosi tifosi che seguono ovunque le Pantere, ma la cosa più importante è di tornare in campo e cercare di riprendere la strepitosa cavalcata (19 vittorie su 19 partite giocate).

Non sarà facile. Dolo, terza della classe, è quasi imbattibile in casa. I veneziani hanno perso solamente una gara sul parquet di Dolo.

Anche il vivaio del Nuovo Basket Rovigo è fermo. La decisione della dirigenza rossoblù è di sospendere gli allenamenti delle Panterine pure per questa settimana, seguendo l’apertura delle scuole, prevista per lunedì 9 marzo. E’ stata inoltre ritenuta ingestibile, a livello pratico, la possibilità di sostenere allenamenti a porte chiuse per bambini che sono abitualmente accompagnati da adulti. Rinviato dunque anche l’attesissimo concentramento minibasket inizialmente previsto per domenica 8 marzo al palasport di Rovigo.

Una situazione – quella degli allenamenti sospesi - che certamente non piace nemmeno alla società rossoblù, che però ritiene doverosa questa prudenza, visto l’argomento che coinvolge bambini e bambine.

Una parentesi che si spera si possa chiudere presto per permettere, alle giovani Panterine, di tornare a graffiare.