Pallavolo, ripresa di tutti i campionati a "porte chiuse" in Veneto

ROVIGO - La Federazione Italiana Pallavolo, in riferimento alla situazione dell'infezione da Coronavirus, nel prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con data 1 marzo 2020 che determina le ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19, prevede il proseguo dell'attività sportiva secondo le seguenti indicazioni a far data dal 2 marzo 2020 e fino al giorno 8 marzo 2020 e salvo diverse e/o ulteriori disposizioni delle Autorità competenti:

Sospensione totale dell'attività agonistico-sportiva nei comuni della "zona rossa" * (art. 1 comma 1, punto C).

Ripresa dell'attività agonistico-sportiva con la limitazione dello svolgimento a porte chiuse* di tutti i campionati di ogni livello (Nazionali, Regionali, Territoriali) e delle attività di allenamento nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle Province di Pesaro Urbino e Savona. Divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e Savona per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province (art.2).

Per quanto riguarda il concetto di "a porte chiuse" si rimanda al "Protocollo PCS" della Fipav e al relativo modulo di richiesta ("Modulo PCS") diramati dalla Fipav Nazionale in cui vengono meglio precisate le figure non comprese nel camp3 che possono avere accesso all'impianto di gioco:

CLICCA QUI --> PROTOCOLLO INGRESSO IMPIANTI DI GIOCO

CLICCA QUI --> MODULO PCS

N.B. Ogni società dovrà compilare il modulo con l'elenco delle persone autorizzate a partecipare alla partita non comprese nel CAMP3 e presentarlo al primo arbitro all'arrivo sul campo di gara.