Arriva il superconsulente da Verona per l'Iras

ROVIGO -Se a questo aggiungiamo che le parti sociali non hanno risposte da mesi, non i vedono passi avanti sulla vicenda, dichiarata risolutrice per il bilancio, di vendita dell'immobile di via Bramante attraverso un accordo con la Regione tra il Comune di Rovigo ed Ater, e la sensazione di andare sempre più verso la privatizzazione dell'ente, la miscela per Benazzo diventa esplosiva.L’Iras è commissariato da quasi 4 anni - ricorda Benazzo - perchè la Regione ha valutato che l’ente era a rischio default. I lavoratori in questo periodo hanno fatto molto bene il loro dovere, non solo nel far funzionare una così importante struttura che dà assistenza a circa di 320 ospiti, ma anche nell’essere parte attiva nella strategia di risanamento messa in atto.Si sono rimboccati le maniche ben coscienti che il futuro dell’Iras passa attraverso la qualità del servizio erogato, tenuto alto dall’impegno giornaliero, vero plus valore di questo ente.Ora. Dopo quasi due anni di discussioni su di un progetto che riguarda Casa Serena con il coinvolgimento di Ater, che ogni domani sembra andare in porto, e che dovrebbe finalmente determinare la stabilizzazione dell’Iras, una nuova sorpresa che sembra chiaramente sottolineare che forse le idee non sono ben chiare e nemmeno condivise.malgrado i carichi di lavoro fortemente usuranti e le tante ricadute negative sulla salute degli stessiMa la cosa che veramente preoccupa è cheOgni volta che un CdA o la direzione ha pensato di esternalizzare i servizi o trasformare l’ente, la prima cosa che ha fatto è stata bloccare le assunzioni a tempo indeterminato, creando un’ampia porzione di dipendenti precari a cui non si deve rendere conto in caso di riduzione della pianta organica ed esternalizzazioni o peggio privatizzazioni. Se a questo aggiungiamo