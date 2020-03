Castelmassa aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi”

CASTELMASSA (RO) – Il Comune di Castelmassa annuncia che ha deciso di aderire all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi” illuminando il municipio di piazza Vittorio Veneto di giallo durante il mese di marzo.

Si tratta di una call to action, un vero invito ideato da un gruppo di donne italiane affette da endometriosi che si raggruppano nel “Team Italy” e che stanno, parallelamente, organizzando una marcia contro l’endometriosi che si terrà in tutto il mondo il 28 marzo, in Italia nella capitale. Il Comune ha deciso di sostenere a pieno la battaglia di questo gruppo di donne affette da questa malattia femminile che, a oggi, colpisce secondo le statistiche 1 donna su 10 in età fertile, circa 3 milioni di donne.

Perché è stato scelto questo periodo? Lo spiega direttamente il sindaco Luigi Petrella, “Marzo è il mese della consapevolezza sull’endometriosi – riferisce il primo cittadino; si sono rivolte a noi delle ragazze della nostra provincia che stanno combattendo la malattia in questione. La loro lodevole intenzione è molto semplice: stanno cercando di informare e di creare maggiore consapevolezza sul problema, in quanto la malattia non è facile da diagnosticare e spesso viene scoperta quando è troppo tardi. Da parte nostra non poteva mancare la sensibilità e illumineremo volentieri di giallo il municipio per fare luce sull’endometriosi”.