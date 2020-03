Si gioca. Bersaglieri in campo sabato a porte chiuse

ROVIGO - A Bologna vertice tra i presidenti delle società del massimo campionato italiano di rugby. Top12 fermo da due settimane, la prima per lo stop da calendario, la seconda per l’emergenza Coronavirus.

Già posticipata al 9 maggio la tredicesima giornata, nello specifico il big match tra Fiamme Oro - FemiCz Rovigo, che originariamente era in programma nel fine settimana del 29 febbraio-1 marzo, con slittamento temporale della programmazione complessiva: le semifinali sono riprogrammate nei week-end del 23-24 maggio e del 30-31 maggio. La Finale del massimo campionato nazionale è riprogrammata il 6 giugno.

Stando alle direttive per regioni colpite da Coronavirus (LEGGI ARTICOLO) si giocherà a porte chiuse, i tifosi potranno seguire le partite in streaming sulla piattaforma Facebook della Federazione Italiana rugby.

Discorso diverso per le regioni non interessate dal decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, i tifosi potranno accedere all’impianto. Stiamo parlando di Rome e Firenze, dove è in programma il derby della Capitale tra Lazio R. 1927 e Fiamme Oro e Toscana Aeroporti I Medicei contro Valorugby Emilia.

Per il resto saranno tutte a porte chiuse.

sabato 7 marzo - ore 15

FemiCz R. Rovigo Delta - HBS Colorno

Lafert San Donà - Kawasaki Robot Calvisano

IM Exchange Viadana 1970 - Mogliano Rugby 1969

Sitav Rugby Lyons - Argos Petrarca Rugby

S.S. Lazio R. 1927 - Fiamme Oro Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei - Valorugby Emilia

Classifica

FEMI-CZ R. Rovigo Delta 51

Valorugby Emilia 44

Kawasaki Robot Calvisano 44

Fiamme Oro Rugby 44

Argos Petrarca Rugby 42

IM Exchange Viadana 1970 25

Mogliano Rugby 1969 25

Toscana Aeroporti I Medicei 25

Lafert San Donà 22

HBS Colorno 16

Sitav Rugby Lyons 14

S.S. Lazio R. 1927 12