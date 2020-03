Dopo 43 anni conta 80 iscritti

CASTELMASSA (RO) - L’Asd Gs Cicloamatori Castelmassa una grossa realtà associativa, oggi diretta da Gianluca Galli per 80 iscritti, nacque nel lontano 1977, guidata allora da Edmondo Furlani. Erano i tempi belli dei cicloraduni non competitivi e i soci andavano dai 14 ai 70 anni.

Nel 1989 fu eletto presidente Arturo Faedo con 60 amatori in attività; nel 1999 arrivò al vertice Raffaele Vincenzi, la cui presidenza segnò un'epoca irripetibile: tante vittorie nel campionato polesano cicloturistico; stella di bronzo Coni al merito sportivo.

Nel 2015, all'insegna di un doveroso ricambio Raffaele Vincenzi lasciò il posto a Massimo Bonfatti, che portò i soci a 34 ma, per motivi di salute, nel 2017 lasciò il posto a Gianluca Galli. Intanto era nato il campionato regionale denominato Criterium Veneto, una di queste gare viene organizzata a Castelmassa.

Il club, oltre che a gareggiare, organizza eventi cicloturistici e collabora con le altre associazioni massesi per varie manifestazioni locali da gennaio a dicembre, così per l'anno in corso.