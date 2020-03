Rugby Veneto fermo dalla Serie C ai più piccoli

VENEZIA - Sulla base dl Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri emanato nella tarda serata del 4 marzo, la Federazione Italiana Rugby si è attivata per recepire le necessarie indicazioni dal Coni.

È in via di emanazione una delibera del Presidente della F.I.R. che, recependo il dettato del decreto, bloccherà sino al 15 Marzo 2020 compreso la seguente attività: Campionato Serie C poule 2, Under 18, Under 16, Under 14, Attività femminile (Coppa Italia, Under 18, Under 16, e Under 14), Attività di propaganda (Under 12, Under 10, Under 8, Under 6), Attività rappresentative regionali, attività amatoriali (Old, Touch, Snow, Tag e Beach), attività didattica e gare amichevoli.

Resta inteso che quanto sopra potrà essere formalizzato solo dopo l’emanazione della relativa delibera, ma vista l’urgenza si è ritenuto di diffonderne quanto prima i contenuti principali.

Le attività di cui la Serie A, Serie B, e serie C1 erano già ferme fino al 15 Marzo 2020 come da calendario.

Per quanto riguarda gli allenamenti delle squadre, la Federazione Italiana Rugby invita tutte le società affiliate a sospendere, fino al 15 Marzo tutte le attività di allenamento e formazione, oltre ad eventi di natura sociale previsti all’interno delle proprie strutture , al fine di garantire la maggiore adesione possibile alle predisposizioni governative in tema di previdenza.

Qualora le società ritengano opportuno proseguire negli allenamenti, queste sono invitate a predisporre , a mezzo del proprio personale medico, le azioni di controllo di cui all’art. 1 lett. c) del DPCM del 4 marzo 2020 volte a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.

Nella massima vicinanza a tutto il movimento in queste ore così difficili, il Comitato Regionale Veneto rimane a disposizione dei tesserati e dei Club per quanto nelle proprie competenze e possibilità, monitorando costantemente l’evolversi della situazione a stretto contatto con la Federazione e con le Autorità preposte, con l’obiettivo primario della salute dei nostri atleti, delle società e delle famiglie.

Resta valida la raccomandazione del massimo rispetto delle disposizioni visto il momento particolarmente delicato che investe tutti gli aspetti del vivere civile e rappresenta una impegnativa prova per la tenuta del nostro Paese.