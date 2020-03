Baruffaldi: per via Canaletti ho proposto soluzioni, ma la giunta non vuole ascoltarmi

ADRIA (Rovigo) - "Su via Canaletti assistiamo all’ennesimo goffo tentativo dell’armata civica di nascondere la propria incapacità ad eseguire opere che possano dare un vero segnale di cambiamento ai cittadini Adriesi". Così il consigliere di minoranza e capogruppo della Lega Adriese Paolo Baruffaldi, che risponde alle accuse mosse dalle liste di maggioranza di Adria ( LEGGI ARTICOLO ).Proseguendo: "Maldestro il tentativo di portare la scusa del rischio idrogeologico, su una via sulla quale persiste un fosso lato nord e confina direttamente con la campagna lato sud; ancora più grave il fatto di non aver voluto in alcun caso accogliere la proposta di realizzare un’opera che permetta il raggiungimento al centro cittadino in alternativa ed in sicurezza rispetto a viale Risorgimento"."Triste constatare che come sempre la priorità di questa amministrazione è di alimentare polemiche contro i consiglieri di minoranza, piuttosto che attivarsi per iniziare le operazioni di acquisizione da parte dei frontisti delle aree private e procedere alla stesura del progetto per l’acquisizione del bando regionale; tanto più le proposte vengono poi dal gruppo Lega, tanto aumenta l’ostruzionismo, a dimostrazione che le parole dette dal consigliere Paralovo durante lo scorso consiglio comunale (‘’prendete le distanze fisiche dal consigliere Baruffaldi’’) non siano solo il frutto di una brutta uscita estemporanea, ma piuttosto un vero e proprio atteggiamento mentale nei miei confronti".Concludendo: "Mi auguro che la questione possa essere rivista a breve (il bando regionale scade a fine mese) in un’ottica positiva senza preclusioni di partito, non per il bene di uno o l’altro schieramento politico, ma di tutta la comunità Adriese che potrebbe usufruire di un nuovo percorso ciclo pedonale di collegamento in sicurezzadel centro con le zone di prima periferia. Sarà mia cura riproporre questo tema anche all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale".