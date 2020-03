Il Cada rimane chiuso fino al 15 marzo compreso

ADRIA (Rovigo) - Tenendo in considerazione le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020; sulla proposta del ministro della salute, sentiti i ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il presidente della conferenza dei presidenti delle regioni; il consiglio direttivo del Cada (Centro Assistenza Diurno Anziani di Adria) opta all"unanimità la proroga di chiusura fino a domenica 15 marzo compresa.

"Fino ad oggi la linea che il Cada ha adottata è sempre stata chiara e netta; si è messo al primo posto la tutela della salute". Spiega la preseidnete Patrizia Osti. "Nessuna ordinananza sindacale, si è mai espressa in modo chiaro e ogni decisione è sempre stata lasciata alla discrezionalità mia". Concludendo: "Dispiace aver dovuto optare per questa chiusura 'forzata' , e la sospensione delle varie attività ricreative e culturali, ma sono certa che sia stata intrappresa una buona strada; un eccesso di prudenza non nuoce, visto che, come più volte è stato detto gli ultra 65enni sono le persone piu a rischio".