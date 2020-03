La richiesta di Luca Zaia: Liberare Vo' Euganeo e richiamare il personale medico dall'isolamento

VENEZIA - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha richiesto al presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte di liberare il comune di Vo' Euganeo dalla cosiddetta zona rossa di contagio da Coronavirus. "L'isolamento di Vo’ lo consideriamo superato anche se vi sono 66 positivi su 3.500 abitanti e vi informo che ho scritto al presidente del consiglio Conte, al ministro della salute Speranza ed al Comitato tecnico scientifico per chiedere che Vo' venga liberata" ha affermato Luca Zaia.Nel testo del decreto legislativo del consiglio dei Ministri della scorsa notte il presidente Zaia ha visto accolta la richiesta del Veneto, all'articolo 11, per il rientro in servizio di tutti i lavoratori del settore sanitario, medici, infermieri e oss per i servizi essenziali, che hanno avuto contatti con persone positive, ma sono negativi e senza sintomi.Ci sarà la possibilità di assumere nuova forza lavoro nella sanità, 20mila i posti possibili in deroga per l'emergenza. 500 i posti affidati alla Azienda 0 che sta predisponendo i bandi.Il presidente Zaia fa appello a tutti i pensionati del servizio sanitario, da medici, ad infermieri ad operatori per richiedere il rientro in servizio temporaneo per l'emergenza.L'assessore regionale Manuela Lanzarin ha confermato la riapertura dell'ospedale di Monselice Schiavonia, graduale, a partire dalla giornata odierna come già annunciato.