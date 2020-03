Il Comitato dei familiari della Casa del Sorriso boccia il bilancio 

BADIA POLESINE (RO) - Il Comitato dei familiari della Casa del Sorriso affida a un comunicato il proprio giudizio sul bilancio di previsione 2020 licenziato dal Consiglio di Amministrazione che si conclude con una sonora bocciatura.

Nel preambolo il Comitato Familiari esprime alcune valutazioni sul Bilancio accanendosi, come prevedibile, sugli aumenti delle rette, evidenziando la spaccatura venutasi a creare all’interno del CdA il 27 febbraio 2020, con tre voti a favore, un astenuto e uno assente. Segue il dettaglio dal quale si evince che gli ospiti non autosufficienti a mercato libero sono passati da 71 a 76 euro al giorno da aprile 2019 e ora a 78,50 euro al giorno dal primo di aprile 2020 mentre già si prevede che da ottobre 2020 la quota sarà di 81 euro al giorno. In un anno e mezzo perciò si è passati da 71 a 81 euro al giorno che sommano circa 300 euro al mese e quindi oltre 3.600 euro all’anno!

“Già avevamo bocciato l’aumento per i nuovi entrati a mercato libero applicato a novembre 2019 (98 euro e 103 euro) stavolta si è passata ogni misura” dicono quelli del Comitato che aggiungono: “Sarebbe il caso che chi si è astenuto durante la seduta del CdA o è risultato assente rendesse pubbliche le sue scelte”.

Quindi si passa al sarcasmo: “Constatiamo che emerge da questi continui aumenti l’incapacità del CdA di mettere in campo una qualsiasi efficace progettualità per il rilancio della Casa del Sorriso, dimostrando di non avere nessuna relazione costruttiva con la Regione Veneto che, da parte sua, non delibera nuove impegnative a favore degli ospiti”. Dal momento il presidente Zerbinati è della Lega, che parte importante della giunta badiese é della Lega, non è possibile per il Comitato glissare sulla circostanza, evidentemente inutile, che anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è della Lega. Non c’è evidentemente sinergia e anche l’Amministrazione Comunale appare impotente, anche se “… non dimentichiamolo, il CdA è stato nominato dal sindaco Giovanni Rossi”.

Quindi, il Comunicato conclude ricordando d’aver chiesto al CdA di convocare un’assemblea dei familiari degli ospiti e nel contempo d’essersi rivolto all’assessore regionale Manuela Lanzarin affinché mantenesse la promessa, fatta a ottobre 2019, di inviare nuove impegnative per coprire almeno il 90% degli ospiti.

Nel comunicato c’è anche una richiesta di chiarezza sul cosiddetto “Villaggio del Sole”, che è un costo importante messo sulle spalle degli ospiti della Casa del Sorriso senza adeguati introiti. Infine il Comitato rivolge l’invito al CdA di non dimenticare che il personale della Casa del Sorriso ha bisogno di motivazioni per sentire il loro futuro meno incerto vista la situazione finanziaria poco chiara dell’ente.

Ugo Mariano Brasioli