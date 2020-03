Bimbatti: Bene chiudere la questione piscine, ma il Bravo non è solo per il sindaco Gaffeo

ROVIGO - Il commissario vicario provinciale di Rovigo di Forza Italia, ex assessore e vicesindaco Andrea Bimbatti, interviene sul caso del consiglio comunale "secretato" per motivi di riservatezza a tutela dell'ente comunale nella vicenda economica per la soluzione del caso piscine."Il fatto che si arrivi a soluzione della questione piscine sarà motivo di soddisfazione per qualsiasi cittadino di Rovigo, non solo per il consiglio comunale. Sono due le questioni che mi preme affrontare - afferma Bimbatti - da un lato se è vero come è vero che il regolamento prevede le porte chiuse, esiste un parere scritto di chi l’ha deciso? Seppure segretamente, è stata motivata per iscritto la seduta a porte chiuse? Credo vada nell’interesse dei singoli consiglieri avere questa certezza.E se il motivo è non informare i privati eventualmente interessati, forse proprio la consigliera Biasin avrebbe dovuto evitare di renderne pubblica la motivazione fino a votazione effettuata; probabilmente ora i privati alzeranno le antenne.Vorrei anche ricordare che su questa questione si svolse una commissione, che approvò in consiglio comunale all’unanimità la relazione della stessa, ivi compresi i suoi attuali colleghi di governo della città; in quella commissione vennero spiegate molte cose sulla gestione del projet e forse farebbe bene anche alla consigliera Biasin rileggersi quei verbali. Se oggi si arriverà a soluzione sarà solo grazie ai soldi, tanti, accantonati dalle precedenti amministrazioni (compresa la giunta Merchiori); chi ha governato negli anni passati ha avuto le mani legate dai soldi vincolati in bilancio per la questione piscine, nel 2014 con la giunta Piva non potemmo spendere nemmeno i dodicesimi per sette mesi. Abbiamo lasciato nei cassetti progetti e iniziative perché “non si poteva spendere”.La trasparenza è necessaria proprio per dimostrare che è da anni che si lavora alla chiusura di questo gravoso problema, e se si chiuderà sarà nel normale principio di continuità amministrativa, se il sindaco chiuderà la mediazione sarà certamente bravo, ma lo farà in virtù di un professionista scelto da altri e di tanti milioni, dei cittadini di Rovigo, accantonati da altri. Di altre responsabilità se ne occuperanno altri, in altre sedi, ma di politica, si vuole discutere in consiglio comunale, apertamente".