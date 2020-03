Salgono ad 11 i casi di Coronavirus in provincia di Rovigo 

ROVIGO - “In Veneto siamo nel pieno dell’infezione, dobbiamo ridurre i contatti”. Lo ha ribadito il direttore generale dell’Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella, annunciando quattro nuovi tamponi che hanno dato esito positivo. I casi di Coronavirus sale a 11 in provincia di Rovigo, sono tutti legati a contatti avvenuti fuori dal Polesine, quindi non si può parlare di focolaio.

I quattro pazienti sono: una donna del 1967 e residente nel Medio Polesine, che ha avuto contatti nel bolognese, due religiosi del 1980 e del 1944, che hanno partecipato ad un evento religioso a Camposampiero (Pd), il quarto, un uomo del centro Polesine del 1964, che per lavoro ha avuto contatti in Emilia Romagna e nelle Marche. In isolamento preventivo sono ricerca 120 le persone, ma il numero è destinato a salire.

L’infezione colpisce persone anziane, ma anche i giovani. Questo è meglio ribadirlo. Degli 11 contagiati, due sono già stati dimessi dall’Ospedale, compreso il caso 1 di Adria. Uno solo è attualmente ricoverato in terapia intensiva, ma è in netto miglioramento, altri quattro sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, e altri quattro in isolamento domiciliare.