VENEZIA - La giunta regionale ha deliberato di riprogrammare 2.180.000 euro di fondi legati alla Delibera CIPE n.41 del 2012, destinandoli al progetto “Sostegno alle giovani imprese digitali Venete per sviluppare servizi di Intelligenza Artificiale destinati al settore manifatturiero e oltre".

“Si tratta di una iniziativa che si inserisce nell’ambito dell’Agenda Digitale del Veneto che ci permetterà di pubblicare un bando per contributi economici alle giovani imprese digitali venete – spiega il Vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin che, di concerto con i colleghi Federico Caner e Roberto Marcato, ha proposto la delibera – in particolare ci rivolgiamo alle start up, che già sviluppano servizi e applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale, dando loro nuove opportunità di crescita e migliorare i loro prodotti/servizi”.

“È un’azione unica nel suo genere a livello nazionale – sottolinea l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato – abbiamo voluto offrire un’occasione importante per le nostre imprese giovani ed innovative, dando loro strumenti concreti. Il bando permetterà di finanziare progetti fino a 120 mila euro per un massimo del 50 per cento. Ciò significa che, grazie ai contributi, potranno scaturire iniziative in questo campo dell’applicazione alla produzione dell’Intelligenza Artificiale, che raddoppiano di fatto il fondo da 2.180.000 di euro messo a disposizione”.

L’azione ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale specifiche per i settori del made in Italy quali, ad esempio, arredo-casa, meccanica, fashion-moda e agroalimentare etc. Beneficiari saranno le imprese giovani, vale a dire formate, in maggioranza numerica dei soci e/o degli amministratori/dipendenti, da personale under 35, iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese “Startup e PMI Innovative” o aziende del settore “Servizi di Informazione e Comunicazione”, con almeno una sede operativa in Veneto.

I servizi e/o le applicazioni basati su Intelligenza Artificiale oggetto di finanziamento potranno essere riferiti a diverse tecnologie e ad ambiti applicativi come, ad esempio, quelle legate ai settori: Robotics, Planning, Speech, Vision, Expert Systems, Natural Language Processing (NLP), Machine Learning.

Il bando sarà pubblicato a inizio del mese di aprile.