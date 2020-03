“Il contagio non deve diffondersi. Confidiamo anche nella fortuna, e chi crede, preghi” [VIDEO]

VENEZIA MARGHERA -. Ogni persona positiva, anche non rilevate perché asintomatiche, può contagiare 2,4 persone. 308 cittadini sono ricoverati, 83 in terapia intensiva, 32 decessi. Il Dpcm firmato ieri sera impone ulteriori misure restrittive che non sono totalitarie.“Stiamo predisponendo il piano di alcune misure straordinarie sul fronte della sanità, in base alle proiezioni che abbiamo, abbiamo bisogno che ci sia spazio negli ospedali, stiamo ricavando spazi.“Mi rivolgo ai”.Le mascherine sono centellinate “le stiamo comprando in Sud America e da altrove, il mondo intero sta chiedendo di comprare mascherine, camici e guanti usa e getta”.“Graziei, in prima linea, bersagliati dalle richieste di informazione, dovrebbero avere informazioni adeguate ma anche loro le hanno all’ultimo momento, siamo in emergenza. I sindaci stanno facendo un grande lavoro, di dialogo, di assumere decisione e di curare l’interesse del cittadino che in questa fase è la salute pubblica, oltre 380 sindaci del Veneto sono il nostro plotone della salvezza. Il mio pensiero è sempre nella loro direzione”.“La vera cura siamo noi” ribadisce Zaia, “svuotiamo le città. Stiamo tutti a casa, e a casa non organizzate cene con parenti, amici, e tombole di condominio. In molte famiglie del Veneto ci sono i positivi asintomatici, non dobbiamo diffonderlo.”., e per questo dobbiamo puntare in una dose di buona fortuna, e chi crede deve anche sperare in Dio. Noi un piano ce lo abbiamo e lo presenteremo". "I veneti non devono andare al bar, non è questo il momento. Non è questione di vulnus di una legge. Si sta a casa e basta".