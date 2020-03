Coronavirus, ancora due tamponi positivi in Polesine. Gli ospedali si organizzano per il picco

ROVIGO - Coronavirus: le settimane di apice del contagio sono giunte anche in Polesine. Altri due tamponi positivi, oggi 12 giovedì 2020; i casi di persone risultate positive al Coronavirus sono 17. Si tratta di un religioso, il cui convento in Rovigo è ora isolamento: le condizioni del padre sono però buone, con pochi sintomi. L’altro polesano è residente in medio polesine, anch’egli con condizioni stabili.

“Immaginate un albero, la cui foliazione arriva al massimo grado di apertura e fioritura, ecco uso questo paragone per rappresentare come saranno queste settimane di apice dell’infezione da coronavirus - dice il direttore generale dell'Ulss 5 polesana Antonio Compostella - Io, per primo, adotto scrupolosamente le indicazioni di sicurezza e vi chiedo di collaborare, questa battaglia si vincerà assieme. State a casa”.

L'ospedale intanto si sta preparando per fronteggiare il picco emergenziale. È costante e precisa nell’emergenza l’attività dell’Unità operativa Malattie Infettive, ma l’ospedale di Rovigo viene attrezzato in questi giorni con nuove aree destinate alla cura dei pazienti affetti da coronavirus: le attività ordinarie sono garantite ma l’azienda ulss 5 sta rimodulando spazi e tempi degli accessi ambulatoriali, soprattutto per le attività di chirurgia programmata e ambulatoriale del San Luca di Trecenta che viene ridistribuita sugli Ospedali di Rovigo e Adria in questi giorni: come è stato detto, i prelievi del sangue e l’esecuzione dell’elettrocardiogramma su prenotazione, per garantire la massima sicurezza degli operatori e dei pazienti. “Ricordo che la situazione è in divenire, e questa azienda possiede la forte flessibilità per organizzare spazi, attività e personale in maniera tale da prestare la massima attenzione ai pazienti colpiti dal coronavirus” avverte Antonio Compostella.

L’azienda Ulss 5 polesana sta infatti organizzando un raddoppio della capacità di accoglienza della Terapia intensiva dell’ospedale San Luca di Trecenta: da 5 a 10 posti letto, tutti da destinare ai pazienti affetti da coronavirus. “Questo ci permette di utilizzare le unità di terapia Intensiva di Rovigo e Adria per pazienti con altre patologie” spiega il Direttore Generale.

I kit dei dispositivi individuali di protezione continuano a essere disponibili per gli operatori dell’Azienda e gli interlocutori sociali e municipalità (kit completo mascherina e disinfettante).

La principale arma è rappresentata dalla prevenzione con riduzione dei contatti, l’utilizzo dei disinfettanti, la distanza di sicurezza, la riduzione degli spostamenti come da indicazioni ministeriali.

“Vi chiedo un atto di responsabilità, un atto di fede, come ho fatto io. Cambiate le abitudini quotidiane per il bene di tutti” afferma Compostella.

Il bollettino epidiemologico. A oggi, sono 17 i cittadini residenti positivi al Coronavirus; con 2 nuovi casi “Non si tratta di un focolaio polesano ma di contatti che queste persone hanno avuto nel padovano (un evento religioso) e con altre aree” spiega il manager dell’azienda Ulss 5. ​Sono 235 i residenti in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva in data odierna, mentre sono 21 i cittadini che escono dalla sorveglianza.

Un plauso e un pensiero di estrema gratitudine vengono dedicati dal direttore generale al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 5, che dall’inizio dell’emergenza ha strutturato un protocollo di ricostruzione di contatti, ricerca, attenzionamento e sorveglianza attiva capillare, quasi millimetrico: persino le mappature degli spostamenti. Una attività rivelatasi strategica: lo staff è formato da 6 medici e 20 operatori delle professioni sanitarie.

Inoltre Ulss 5, Prefettura, forze dell’Ordine , associazioni di volontariato sono in coordinamento permanente per lo scambio di informazioni aggiornate, al fine di tenere controllata la situazione e la sicurezza delle persone. Il Direttore Generale ha anche annunciato che è in fase di progettazione un percorso condiviso con Federfarma per la distribuzione dei farmaci a domicilio in tutto il territorio polesano.

L’ufficio relazioni con il pubblico dell’Ulss 5 Polesana, sito nella hall dell’ospedale di Rovigo rimane aperto per essere al fianco dei cittadini. I numeri di telefono sono 0425394151 - 0425394812 - 0425393239 - 0425393969, o via email, a urp.ro@aulss5.veneto.it.