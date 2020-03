Zaia: “Faremo tamponi ‘on the road’ fuori dai supermercati”

VENEZIA MARGHERA - Facendo riferimento alla proiezione dello sviluppo del contagio secondo dell’algoritmo afferma: “Non nego che si nota una timida risposta al comportamento che abbiamo messo in atto nei dati. Grazie ai Veneti che stanno rimanendo a casa. Grazie ad un grande senso di civiltà e responsabilità. Chiedo ai veneti di fare ancora questo sacrificio in maniera più severa”. “Continuano così”. “Il mare adesso diventa grosso - prosegue - rimanete in casa, evitate in maniera tassativa di avere contatti. Questa raccomandazione ci salverà la vita”.“Non accettiamo lezioni da nessuno. Abbiamo fatto 29mila tamponi a un’ora fa. Siamo l’area che ha tamponato di più al mondo in proporzione al numero di abitanti. La Corea viene dopo i Veneti. Faremo tamponi “on the road” anche fuori dai supermercati, più positivi individuiamo, più isoliamo e più arginiamo il fenomeno”.. "Si va nella direzione di arruolare anche i neo laureati" conferma Zaia.: "Oggi abbiamo 800 posti".. “Invito responsabile alle aziende di mettere in sicurezza i lavoratori, e di chiudere se non sono in grado di garantire la misure raccomandate. Ci sono aziende che non chiuderanno mai, perché vitali e quelle della logistica che le assistono”.“Non smetteremo mai di ringraziare tutti i sanitari che stanno operando in questa guerra. Grazie a tutti” chiude Zaia.