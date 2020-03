Se non c’è sicurezza il lavoro va sospeso

ROVIGO - “La vita delle persone vale più di una commessa. Questa è la posizione della Uiltec/Uil e non abbiamo nessun dubbio sul fatto che, laddove non esistano le condizioni per lavorare in sicurezza la produzione va sospesa”.

Lo evidenzia Giampietro Gregnanin, segretario Uiltec Veneto e Venezia Centro Orientale, in piena emergenza Coronavirus.

“Il protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, firmato questa mattina fra Governo, parti datoriali e Cgil, Cisl e Uil, traccia le linee guida in questa direzione. E' apprezzabile l’impegno economico che il governo ha messo in campo per sostenere imprese e lavoratori e non potrà terminare con la fine dell’emergenza Coronavirus, che ci si auspica arrivi presto; ma evidentemente sarà necessario un successivo piano di interventi perché da questa crisi ne usciremo indeboliti sul piano economico”.

“Le aziende che lavorano con l’export, che sono il fiore all’occhiello dell’economia veneta, stanno andando già ora in sofferenza, le piccole aziende stanno vivendo e subiranno importanti contrazioni di mercato e i servizi pubblici (gas e luce) avranno minori introiti a causa della diminuzione della richiesta da parte di aziende e cittadini. C’e bisogno ora e ce ne sarà in futuro di grande compattezza e solidarietà del “sistema" per superare questa fase critica ed affrontare i cambiamenti che il mondo economico e del lavoro hanno di fronte”.