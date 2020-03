Per le farmacie c’è la possibilità di lavorare con “battenti chiusi”

ROVIGO - I farmacisti, come tutti gli altri operatori sanitari, sono in prima linea dall’ormai lontano 22 febbraio. Quel giorno, era un sabato, si diffuse la notizia del focolaio di Vò Euganeo e in un pomeriggio sono andati a ruba tutti i gel igienizzanti che da tempo immemore campeggiavano ignorati, in un bel cestone, al centro della farmacia dove svolgo la mia professione. Venduti tutti. Addirittura scontati (a soli 3,90 euro anziché i 4,90 previsti dal listini), alla faccia dei prezzi che si sentono ora in giro. Da allora l’unico gel igienizzante che ho visto è stato quello da me preparato nel modesto laboratorio interno alla farmacia per andare incontro alla fame di mani sterilizzate degli utenti.

In sole tre settimane è cambiato il mondo ed è cambiata la vita di tutti. Da tre settimane siamo in trincea. I farmacisti si stanno adoperando per informare al meglio la popolazione su quanto accade e su cosa bisogna fare per tentare di difendersi dal virus proveniente dalla Cina. Con cadenza settimanale, e con una potente accelerazione negli ultimi giorni, sono cambiate le norme ed i comportamenti da tenere. Malgrado ciò i farmacisti non hanno fatto un passo indietro, consapevoli del ruolo e della funzione che devono svolgere. Le regole si sono, giustamente, fatte sempre più stringenti. Qualche collega (quelli che sono riusciti a procurarsela) ha indossato la mascherina, qualcuno ha posizionato sul banco una barriera protettiva trasparente e tutti hanno evidenziato in vari modi le distanze di sicurezza da tenere.

Per difendere gli utenti e per difendere se stessi. Purtroppo, oltre ad un generalizzato apprezzamento, si sono verificati casi in cui le precauzioni prese hanno indispettito qualche scriteriato che è arrivato all’offesa nei confronti di chi li stava servendo. Ciò che troppo spesso non si riesce a capire è che la Farmacia non è una “bottega” come le altre ma il presidio sanitario più avanzato sul territorio nonché il più capillare, sempre aperto e a disposizione dei pazienti. Proprio per questo la Farmacia è un istituto molto esposto. Se i farmacisti sono così sensibili all’adozione delle misure di prevenzione è perché si rendono perfettamente conto di quanto potrebbe essere pericoloso se il contagio arrivasse dentro alla Farmacia. Qualora un farmacista venisse trovato positivo al test del coronavirus, la farmacia dove lavora verrebbe chiusa, i suoi colleghi messi in quarantena e, tenendo conto che ogni giorno serve decine e decine di persone, si può ben immaginare quali problemi sorgerebbero in quella comunità. Se poi la farmacia destinata alla chiusura è l’unica del paese, questo comporta lasciare senza servizio farmaceutico anche migliaia di cittadini.

Premesso quanto finora esposto, i farmacisti veneti hanno appreso con soddisfazione che la Giunta Regionale del Veneto, venerdì scorso, con la circolare prot. 120125 (misure organizzative urgenti relative all’assistenza farmaceutica), ha autorizzato le farmacie territoriali ad operare, qualora ne ravvisino la necessità, in extrema ratio, a “battenti chiusi” cioè a servire l’utenza attraverso i passafarmaci utilizzati quando viene svolto il servizio notturno. La stessa iniziativa è già stata adottata da Lombardia, Piemonte, Umbria, Puglia e Sicilia. Le colleghe ed i colleghi che utilizzeranno questo sistema non lo faranno a cuor leggero (anche perché è un metodo tutt’altro che comodo per lavorare) ma dopo ponderate e sofferte considerazioni, mettendo sempre al primo posto la salute propria e degli utenti che in farmacia vanno per cercare di migliorare il loro stato di salute e non certo per ammalarsi di polmonite.

Presidente Ordine Farmacisti Rovigo

Alberto Melloncelli