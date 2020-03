ROVIGO - Restare a casa è l’unico modo per fermare l’epidemia di coronavirus. Fondazione Aida oltre a sospendere tutta la programmazione culturale e teatrale ha chiuso anche gli uffici come risposta concreta alle recenti raccomandazioni ministeriali.



La macchina organizzativa tuttavia non si è mai fermata, così come la voglia di garantire una continuità dei servizi culturali alla cittadinanza e trovare soluzioni alternative che possano mantenere vivo il dialogo con il pubblico, fatto di: giovani, studenti, genitori, insegnanti, nonni, bambini e tanti altri.

Ed è per questo che proporrà a partire da mercoledì 18 marzo ogni pomeriggio, alle ore 17.00, un ciclo di letture dal titolo Mostriciattoli nella rete.

“Abbiamo pensato – spiega Meri Malaguti, direttore Fondazione Aida - a un modo diverso per stare assieme, in questo momento dove ci viene richiesto di stare da soli nelle proprie case. Lo faremo raccontando a più ragazzi e famiglie, nello stesso momento, alcuni classici che fanno riferimento al tema dei mostri, così come si presenta il coronavirus, anzi un mostriciattolo solo perché è piccolo”. Al termine di ogni lettura seguirà un dialogo con l’attore .

Un’attività che Fondazione Aida propone per garantire al giovane pubblico un’esperienza speciale e di confronto e allo sesso modo per dareun sostentamento alla struttura che improvvisamente ha visto l’attività programmata completamente annullata con l’azzeramento degli incassi e la conclusione anticipata di stagioni, corsi, tournée in Italia e all’estero. Per questo agli interessati che vorranno verrà chiesto unlibero contributo, un piccolo gesto che possamantenere viva questa realtà teatrale, la prima e dunque la più longeva in Veneto a essere riconosciuta a livello ministeriale per l’attività teatrale dedicata ai ragazzi.

Perpartecipare alle lettureè sufficiente scrivere a fondazione@fondazioneaida.it. Al momento della prenotazione verrà inviata una email con i dettagli per l’accesso alla piattaforma Cisco Weber che avviene previa installazione dell’App dedicata. E’ possibile effettuare la donazioneattraverso un bonifico sull’Iban IT 51 G 02008 11770 000010618565 intestato a Fondazione Aida.

Informazioni: tel 045.8001471 / 045.595284 - www.fondazioneaida.it

Fondazione Aida Lara Trivellin/Ufficio Stampa - stampa@fondazioneaida.it - 339 1441436