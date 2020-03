Il fiume Po si appresta a diventare autostrada per la navigazione fluviale. Varata chiatta da 100 metri nel mantovano

ROVIGO -"Recentemente a Mantova è stata inaugurata una nuova chiatta lunga oltre 100 metri - comunica Nonnato - Questo fatto rappresenta certo un segnale di rinnovato interesse dell’imprenditoria verso la navigazione fluviale.Da segnalare, inoltre, il fatto che il progetto di bacinizzazione del Po è ormai pronto presso l’Aipo l'ex Magistrato per il Po.Quello che più preoccupa è il fatto che. Questo potrà essere positivo, ma potrà anche essere fortemente impattante. Dipende dalle modalità con cui verrà gestito. Deve risultare chiaro a tutti che le cinque barriere ipotizzate sono destinate a trattenere l’acqua e ad evitare che il fiume resti a corrente libera. L’ultima di queste barriere è ipotizzata circa all’altezza di Pontelagoscuro ed il tratto che resta fino al mare potrà portare solo l’acqua che resta dopo gli utilizzi che verranno fatti a monte.Ecco perchéE’ pur vero, tra l’altro, che in un periodo in cui il Po registra un livello di siccità senza precedenti può “potenzialmente” diventare davvero utile.Quali saranno, insomma, le conseguenze per il tratto finale fino a mare per il Polesine.Per questo sosteniamo che la Regione Veneto dovrà urgentemente interessarsi alla stipula di una convenzione o di un contratto di gestione con Aipo e le altre Regioni per il corretto ed equilibrato uso della regimazione.Un problema non secondario sarà anche quello di verificare approfonditamente le conseguenze sugli equilibri idrogeologici ed ambientali, non ultimo l’impatto sulla biodiversità. Ecco perché".