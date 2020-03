Un Cuore da Cavaliere per l'emergenza Coronavirus

ROSOLINA (Rovigo) - L’associazione di volontariato “Un Cuore da Cavaliere” è in prima linea con nuove idee ed aiuti diretti alle famiglie in difficoltà attraverso i suoi volontari accreditati dopo l’entrata in vigore del Dpcm del'11 marzo scorso che impone misure urgenti di contenimento del contagio del Coronavirus sull’intero territorio nazionale.Nei prossimi giorni saranno consegnate circa 2 milioni di mascherine che attraverso la protezione civile saranno distribuite ai cittadini in diversi punti di smistamento come già designato dalla Regione tutto gratuitamente."Siamo un gruppo di amici ed appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate che operano un servizio volontario a favore dei bisognosi e dei poveri tutto no profit. Per ulteriori informazioni visitate il sito internet http://www.uncuoredacavaliere.eu, stiamo inserendo nuovi progetti in calendario per l’anno 2020, scriveteci all’indirizzo mail segreteria@uncuoredacavaliere.eu e segnalateci dove i nostri volontari possono intervenire ed aiutarvi, faremo il possibile". Spiega la stessa associazione, che continua dicendo."La voglia di dimostrare che siamo tutti uniti cercando di fare ognuno di noi qualcosa per contrastare e finalmente vincere questa pandemia, ha dato l’input per dimostrare che ce la faremo. Questo decreto ci obbliga, tranne nei casi previsti e di necessità, a restare in casa per cercare cosi di sconfiggere questo virus che sta contagiando sempre più anche il nostro paese"."Un grazie di cuore va ai nostri angeli che sono tutti i medici gli infermieri ed i volontari della sanità, ma anche ai nostri soci appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate che con i loro uomini in prima linea cercano di contrastare chi vuole furbescamente trovare un cavillo per poter uscire da casa in violazione al decreto e peraiutare i nostri anziani e le persone in grosse difficoltà consegnando a domicilio i generi alimentari di prima necessità".