Davide Zaghi: un bomber di razza

ROVIGO - Davide Zaghi, classe '92, alla sua seconda stagione con il Rovigo calcio, ha iniziato un po' in ombra il campionato, per poi rifarsi verso la seconda parte stagionale e dimostrando che è ancora una pedina essenziale della compagine biancoblù. La sua carriera inizia nelle giovanili di quel Rovigo che tante soddisfazioni aveva avuto e arrivando a esordiere in serie D proprio con la maglia della sua squadra. A 18 anni passa al Ceregnano, che in quel momento militava in promozione e li rimane un anno, vincendo i playoff che avrebbero portato la compagine mediopolesana in eccellenza.Decide successivamente di passare al Badia Polesine, dove rimane per due anni e in seguito ha un'offerta importante da parte del Rovigo calcio e dal presidente Giuseppe Calabria; non si lascia sfuggire l'occasione e torna nel capoluogo di provincia. Qui segna 13 reti nella stagione 2018 - 2019. Milanista doc ha sempre ammirato il fantasista inglese Gerrard per la sua grande qualità di tecnica e gioco.