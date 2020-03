Per gli sportivi i consigli del Coni

ROVIGO - Anche ai tempi del coronavirus è possibile mantenersi in forma. Nonostante le restrizioni che impediscono di uscire di casa per mantenere il più possibile il contagio, lo sport può continuare a essere una componente importante della nostra quotidianità. Tra le tante proposte che in questi giorni circolano per svolgere una sana pratica sportiva in ambiente domestico, spicca quella della Scuola regionale dello Sport del Coni Veneto, che ha elaborato una serie di proposte operative di facile applicazione per l'home fitness e la preparazione fisica, con possibilità di valutazione del proprio livello prestazionale e di modulazione del carico fisico.

Attraverso una serie di schede illustrate, costituite da esercizi organizzati in forma di circuito, e seguendo delle semplici istruzioni sarà possibile svolgere un adeguato lavoro di mantenimento del proprio stato di forma e, in qualche caso, anche di implementarlo dedicando poco più di mezz'ora a giorno; il consiglio è di fare l’intero circuito almeno tre volte a settimana. A completamento del materiale fornito c’è anche una scheda di esercizi per la fase di attivazione/riscaldamento (Warm up) e una per la fase di defaticamento (Cool down). Presenti, inoltre, alcune schede con esercizi di Ball Handling per lo sviluppo coordinativo.

Tutte le schede sono disponibili al link:

http://veneto.coni.it/veneto/scuola-regionale/corsi/corso/3200-Come_mantenersi_in_forma_ai_tempi_del_coronavirus_-_proposte_operative.html

La documentazione è stata tratta da: