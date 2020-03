5.122 i contagiati da Coronavirus in Veneto

I soggetti in isolamento domiciliare - cifra che raggruppa i positivi e coloro che sono stati individuati a loro contatto - sono 14.268.(morte per infezione Covid-19). Due persone sono morte nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Borgo Roma, una in ospedale a Vicenza, una in quello di Legnago e l'ultima all'Ospedale P. Pederzoli-Peschiera.e della struttura assistenziale di Cavarzere. Una riorganizzazione interna ha spostato dipendenti del Csa di Adria verso la struttura della provincia di Padova.